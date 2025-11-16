  1. Privatkunden
Ried-Mörel VS 62-jähriger Bauer stirbt bei Unfall mit Traktor

SDA

16.11.2025 - 15:42

Der Unfall ereignete sich im Gebiet Chilchmatte.
Der Unfall ereignete sich im Gebiet Chilchmatte.
Bild: Keystone

Tödlicher Unfall in Ried-Mörel VS: Ein 62-jähriger Bauer ist beim Mistausbringen mit einem Traktor von der Fahrbahn abgekommen und dabei verstorben.

Keystone-SDA

16.11.2025, 15:42

16.11.2025, 15:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tödlicher Unfall am Samstag in Ried-Mörel VS.
  • Ein 62-jähriger Bauer ist beim Mistausbringen mit einem Traktor aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen.
  • Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte sei der Bauer noch auf der Unfallstelle verstorben.
Mehr anzeigen

Ein 62-jähriger Bauer ist am Samstag in Ried-Mörel VS beim Mistausbringen mit einem Traktor tödlich verunglückt. Der Anhänger war bei einem Fahrmanöver aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen und hatte die Fahrerkabine mitgerissen.

Bauer verstarb an der Unfallstelle

Der Unfall habe sich gegen 14.45 Uhr auf der Flustrasse im Gebiet Chilchmatte ereignet, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit. Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte sei der Bauer noch auf der Unfallstelle verstorben. Neben der Kantonspolizei standen ein Helikopter, ein Notarzt und die Feuerwehr Aletsch im Einsatz.

