Ein Badeausflug im Kanton Bern endete tragisch. Ein 62-jähriger Mann starb am Samstag nach einem Notfall im Moossee. Trotz rascher Rettungsmassnahmen konnte er nicht mehr gerettet werden.

Darum geht's Ein Badeunfall im Moossee bei Moosseedorf hat ein Todesopfer gefordert.

Ein 62-jähriger Mann geriet beim Schnorcheln in eine Notlage und konnte trotz Reanimation nicht gerettet werden.

Die Polizei untersucht die genaue Ursache des Unglücks. Zusammenfassung erstellt mit

Ein 62-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag bei einem Badeunfall im Moossee in Moosseedorf BE verstorben. Er starb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Die Polizei erhielt die Meldung über eine leblose Person im Moossee gegen 15.40 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge schnorchelte der Mann im Nichtschwimmerbereich des Strandbades, als er aus noch unklaren Gründen in eine Notlage geriet, wie die Polizei weiter mitteilte.

Drittpersonen bargen den Mann aus dem Wasser und leisteten umgehend Erste Hilfe. Die eingetroffenen Einsatzkräfte setzten die Massnahmen fort. Sie konnten den aus dem Kanton Bern stammenden Schweizer jedoch nicht mehr retten. Die Badeanlage blieb während des Einsatzes für rund drei Stunden gesperrt.