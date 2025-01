62-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung mit Security

Die Berner Staatsanwaltschaft untersucht den Fall eines Toten, der am Berchtoldstag in Büren an der Aare gestorben ist. KEYSTONE

Ein Kneipengast hat am Berchtoldstag in einer Berner Bar Streit mit anderen Gästen angefangen. Nach einer Auseinandersetzung mit Sicherheitsleuten ist der 62-Jährige vor Ort gestorben.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 2. Januar ist in Büren an der Aare ein 62-Jähriger in einer Bar gestorben.

Das Opfer hatte zuvor Streit mit anderen Gästen und war von Sicherheitsleuten angegangen worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Mehr anzeigen

Am Abend des 2. Januar gab es in einer Bar in Büren an der Aare BE einen medizinischen Notfall einer Person, die zuvor Ärger mit Sicherheitskräften gehabt hat. Der Mann ist dabei trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen vor Ort verstorben. Ermittlungen zu den Umständen sind im Gange, teilt heute die Kantonspolizei mit.

Die Einsatzkräfte haben demnach kurz nach 21 Uhr einen Notruf wegen eines Vorfalls an der Kreuzgasse erhalten. Die sofort ausgerückten Polizisten trafen vor Ort in einer Bar einen Mann an, der von Ersthelfern betreut wurde. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann noch vor Ort. Der Betroffene war ein 62-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Von Sicherheitsleuten zu Boden gedrückt

Aussagen zufolge habe der Mann zuvor in der Bar anwesende Personen körperlich und verbal angegangen. Als zwei Sicherheitskräfte einer privaten Sicherheitsfirma den Mann aufforderten, das Lokal zu verlassen, kam er der Aufforderung nicht nach. In der Folge setzten die Sicherheitsmitarbeiter Pfefferspray ein und führten den Mann zu Boden. Aus noch zu klärenden Gründen verlor der Betroffene in der Folge das Bewusstsein.

Die Todesursache des Mannes ist derzeit unklar. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Jura-Seeland laufen derzeit umfangreiche Ermittlungen durch die Kantonspolizei Bern, welche in alle Richtungen gehen. Diese werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.