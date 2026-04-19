63-Jähriger beim Kindertanz, obwohl ihm Missbrauch einer Vierjährigen vorgeworfen wird

Eine Trachtengruppe am 66. Zentralschweizer Jodlerfest im Dorf Menznau im Luzerner Hinterland: Im Kanton Freiburg macht ein 63-Jähriger Schlagzeilen, der Ansprechpartner für eine Kindertanzgruppe eines Trachtenvereins war. KEYSTONE

Einem 63-Jährigen wird im Kanton Freiburg vorgeworfen, eine Vierjährige wiederholt unsittlich berührt zu haben. Dennoch war der Mann weiterhin Ansprechpartner der Kindertanzgruppe eines Trachtenvereins.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 63-Jähriger soll sich im Frühling 2023 an einer Vierjährigen vergangen haben.

Am 21. April steht er in Biel BE vor Gericht.

Trotz eines Kontaktverbots zu Minderjährigen war der Angeklagte bis vor Kurzem noch der Ansprechpartner für die Kindertanzgruppe eines Trachtenvereins im Kanton Freiburg, dem er vorsteht. Mehr anzeigen

Ein 63-jähriger Angeklagter hat laut dem «SonntagsBlick» trotz Ersatzmassnahmen weiterhin Kontakt zu Minderjährigen gehabt. Anton M. (Name vom «SonntagsBlick» geändert) steht demnach ab Dienstag in Biel BE vor Gericht, weil er sich im Frühling 2023 wiederholt an einem vierjährigen Mädchen vergangen haben soll.

Statt Untersuchungshaft seien ihm Tätigkeiten mit regelmässigem Kontakt zu Minderjährigen verboten worden. Recherchen der Zeitung zeigten jedoch, dass er Präsident eines Trachtenvereins im Kanton Freiburg geblieben sei, dem auch eine Kinder- und Jugendtanzgruppe angegliedert sei.

Er habe noch vor wenigen Monaten gemeinsam mit Minderjährigen auf der Bühne gestanden. Zudem sei der Beschuldigte bereits einschlägig vorbestraft. Nach einer Anfrage der Zeitung habe der Verein einen Eintrag über ihn auf der Website entfernt.

Der Mann habe auf Anfrage betont, sich stets an die Auflagen gehalten zu haben. M. selbst beteuert gegenüber dem «SonntagsBlick»: «Ich habe mich zu jeder Zeit strikt an die Ersatzmassnahmen gehalten.» Das Bieler Regionalgericht habe in einem Schreiben selbst kritisiert, dass die Ersatzmassnahmen zu unklar formuliert und kaum kontrollierbar seien.