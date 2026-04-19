63-Jähriger beim Kindertanz, obwohl ihm Missbrauch einer Vierjährigen vorgeworfen wird

Kanton Freiburg63-Jähriger beim Kindertanz, obwohl ihm Missbrauch einer Vierjährigen vorgeworfen wird
Philipp Dahm
19.4.2026
Einem 63-Jährigen wird im Kanton Freiburg vorgeworfen, eine Vierjährige wiederholt unsittlich berührt zu haben. Dennoch war der Mann weiterhin Ansprechpartner der Kindertanzgruppe eines Trachtenvereins.
Ein 63-jähriger Angeklagter hat laut dem «SonntagsBlick» trotz Ersatzmassnahmen weiterhin Kontakt zu Minderjährigen gehabt. Anton M. (Name vom «SonntagsBlick» geändert) steht demnach ab Dienstag in Biel BE vor Gericht, weil er sich im Frühling 2023 wiederholt an einem vierjährigen Mädchen vergangen haben soll.
Statt Untersuchungshaft seien ihm Tätigkeiten mit regelmässigem Kontakt zu Minderjährigen verboten worden. Recherchen der Zeitung zeigten jedoch, dass er Präsident eines Trachtenvereins im Kanton Freiburg geblieben sei, dem auch eine Kinder- und Jugendtanzgruppe angegliedert sei.
Er habe noch vor wenigen Monaten gemeinsam mit Minderjährigen auf der Bühne gestanden. Zudem sei der Beschuldigte bereits einschlägig vorbestraft. Nach einer Anfrage der Zeitung habe der Verein einen Eintrag über ihn auf der Website entfernt.
Der Mann habe auf Anfrage betont, sich stets an die Auflagen gehalten zu haben. M. selbst beteuert gegenüber dem «SonntagsBlick»: «Ich habe mich zu jeder Zeit strikt an die Ersatzmassnahmen gehalten.» Das Bieler Regionalgericht habe in einem Schreiben selbst kritisiert, dass die Ersatzmassnahmen zu unklar formuliert und kaum kontrollierbar seien.