Der Unfallort an der Kreuzung Allschwilerstrasse/Morgartenring in Basel. Kapo BL

Schwerer Unfall in Basel in der Nacht auf Sonntag: An einer Kreuzung kollidierte ein Auto mit einem Töff. Ein 16-Jähriger wurde ins Universitätsspital eingeliefert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Basel ist es am 10. März um 1.45 Uhr an der Kreuzung Allschwilerstrasse/Morgartenring zu einem Unfall gekommen.

Ein 64-Jähriger Lenker schleuderte einen 16-Jährigen von seinem Töff.

Der Jugendliche musste ins Universitätsspital eingeliefert werden. Mehr anzeigen

In der Nacht auf den heutigen Sonntag gab es gegen 01.45 Uhr in Basel einen schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde.

Zeug*innen gesucht Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 061 208 06 00 oder über kapovrk.vlz@jsd.bs.ch in Verbindung zu setzen

Der Jugendliche war am 10. März 2024 gegen 01.45 Uhr auf der Allschwilerstrasse in Richtung Allschwil unterwegs, als er mit einem Auto kollidierte, das von einem 64-jährigen Mann auf dem Morgartenring in Richtung Im langen Loh gelenkt wurde. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampel an der Kreuzung ausser Betrieb, teilt heute die Kantonspolizei mit.

Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert und verletzt. Er wurde durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Universitätsspital eingeliefert.