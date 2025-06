Ein Gleitschirmunfall in Engelberg OW forderte am Freitagnachmittag ein Todesopfer. (Symbolbild) Keystone

In Engelberg ist am vergangenen Freitag ein Gleitschirmpilot tödlich verunglückt.

Keystone-SDA SDA

Der tödliche Unfall ereignete sich im Gebiet Scheyeggstock, wie die Kantonspolizei Obwalden am Montag mitteilt.

Laut der Mitteilung startete der 65-jährige Mann am Freitag gegen 13.45 Uhr beim Brunni seinen Gleitschirmflug. Im Gebiet Scheyeggstock geriet er in Schwierigkeiten und stürzte ab. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Kantonspolizei Obwalden untersucht zusammen mit der Bundesanwaltschaft die Ursache des Unfalls. Im Einsatz standen ein Rettungshelikopter und die Kantonspolizei Obwalden.