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Er rief selbst die Polizei 65-Jähriger sticht Mann in Sulgen TG nieder – Opfer stirbt vor Ort

Samuel Walder

3.6.2026

Ein Mann im Kanton Thurgau stach in einem Laden einen andern Mann nieder.
Ein Mann im Kanton Thurgau stach in einem Laden einen andern Mann nieder.
Polizei Thurgau

Ein 65-jähriger Mann hat in Thurgau einen tödlichen Messerangriff gemeldet – und sich anschliessend selbst der Polizei gestellt. Das Opfer starb noch am Tatort.

Samuel Walder

03.06.2026, 11:07

03.06.2026, 11:17

Ein 65-jähriger Mann hat am Dienstag kurz nach 14.15 Uhr selbst die Polizei angerufen und gemeldet, dass er einen Mann in Sulgen TG niedergestochen habe. Das teilt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung mir. Als die Einsatzkräfte an der Thurstrasse eintrafen, konnten sie den Mann festnehmen. Er leistete keinen Widerstand.

Das Opfer erlitt schwere Stichverletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter medizinischer Hilfe noch am Tatort. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es zuvor in der Liegenschaft zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Die Identität des Opfers ist derzeit noch nicht vollständig geklärt.

Der Kriminaltechnische Dienst sicherte Spuren am Tatort, auch die mutmassliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der tatverdächtige Schweizer wurde inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet, die Ermittlungen laufen.

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