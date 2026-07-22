Ein Bergunfall im Tessin hat einem 67 Jahre alten Mann das Leben gekostet. Die Ursache für das Unglück ist noch ungeklärt.

Darum geht's Bei einem Bergunfall bei Garzora im Tessin ist ein 67-Jähriger ums Leben gekommen.

Der Schweizer war mit der Ausführung nicht näher genannter Arbeiten verunglückt und zunächst als vermisst gemeldet worden.

Am späten Mittwochnachmittag gab die Polizei den Fund seiner Leiche bekannt.

Die Ursache für das Unglück ist nicht bekannt. Zusammenfassung erstellt mit

Ein 67-jähriger Schweizer ist am Dienstag bei einem Bergunfall bei Garzora im Tessin ums Leben gekommen. Dessen Leiche wurde auf der Suche nach dem zunächst vermissten Mann am späten Nachmittag gefunden, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Kurz nach 15.30 Uhr sei bei der Alarmzentrale die Meldung eingegangen, dass der im Bleniotal wohnhafte Schweizer vermisst werde, heisst es. Daraufhin sei eine Suchaktion mit Beteiligung der Kantonspolizei und der Rega eingeleitet worden.

Der Verstorbene sei kurz vor 17.30 Uhr auf rund 1800 Metern Höhe entdeckt worden, so die Polizeimeldung weiter. Nach ersten Erkenntnissen sei er bei der Ausführung von nicht näher genannten Arbeiten aus noch ungeklärten Gründen mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.