Die Frau ist in den Fluss Waldemme gestürzt. sda

Am Dienstagnachmittag ist eine Frau in Flühli LU ein Bord hinuntergestürzt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Dienstagnachmittag, um 15:45 Uhr, ist in der Gemeinde Flühli eine Frau ein Bord hinuntergestürzt. Dabei erlitt sie derart schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Trotz sofortiger medizinischer Hilfe verstarb die 68-Jährige noch auf der Unfallstelle. Im Einsatz stand ein Rettungshelikopter.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.