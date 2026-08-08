Die Suche nach einem vermissten Alpinisten im Kanton Glarus endet tragisch: Der 69-Jährige wurde tot in einer Gletscherspalte entdeckt.

Die Kantonspolizei Glarus und weitere Einsatzkräfte haben einen Vermissten Alpinisten tot in einer Gletscherspalte entdeckt. (Symbolbild)

Darum geht’s Ein 69-jähriger Mann wurde im Kanton Glarus tot in einer Gletscherspalte entdeckt.

Der Alpinist wurde am Freitag von Angehörigen als vermisst gemeldet.

Einsatzkräfte fanden den Vermissten schliesslich im Gebiet Sandfirn. Zusammenfassung erstellt mit

Angehörige meldeten einen 69-jährigen Mann am Freitagmorgen bei der Kantonspolizei Schwyz als vermisst, wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag mitteilte. Der Alpinist war am Vortag von der Planurahütte in Glarus Süd zu einer Bergtour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt.

Daraufhin wurde eine Suchaktion im alpinen Grenzgebiet der Kantone Glarus und Graubünden eingeleitet. Daran beteiligten sich die Kantonspolizeien von Glarus, Graubünden und Schwyz sowie Rettungsorganisationen.

Notarzt stellte Tod des Mannes fest

Die Einsatzkräfte fanden den Vermissten schliesslich im Gebiet Sandfirn. Die Rega barg den Verunfallten aus der Gletscherspalte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 69-Jährigen aus dem Kanton Schwyz. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus untersucht nun den genauen Unfallhergang.