Medizinische Ursache69-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall in Rothenbrunnen GR
SDA
5.6.2026 - 16:17
Ein 69-jähriger Niederländer ist am Donnerstag bei Rothenbrunnen GR mit seinem Auto verunfallt und gestorben. Die Polizei geht von einer medizinischen Ursache für den Unfall auf der A13 aus.
Keystone-SDA
05.06.2026, 16:17
05.06.2026, 16:23
SDA
Der Mann war kurz nach 16.30 Uhr von Reichenau in Richtung Rothenbrunnen unterwegs. Nach dem Isla Bella Tunnel geriet sein Fahrzeug nach rechts und prallte gegen die Leitplanke, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte.
Danach überquerte das Auto die Fahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke auf der linken Seite. Obwohl Drittpersonen und ein Rettungsteam umgehend mit der Reanimation begannen, verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Gemäss der Bündner Polizei hatte der Niederländer ein medizinisches Problem.
Die Strassenrettung der Feuerwehr Chur sicherte den Einsatzort. Die Polizei leitete den Verkehr auf der A13 in Richtung Süden für rund eine Stunde und in Richtung Norden für rund zweieinhalb Stunden um.
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