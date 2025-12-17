7-jähriger Bub auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unfall in Nesslau SG 7-jähriger Bub auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst

Noemi Hüsser

17.12.2025

Die Kantonspolizei St. Gallen informierte über den Unfall.
Die Kantonspolizei St. Gallen informierte über den Unfall.
sda

In Nesslau SG ist ein siebenjähriger Bub auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Am Steuer sass eine 77-jährige Frau – sie übersah das Kind beim Überqueren der Hauptstrasse.

Noemi Hüsser

17.12.2025, 08:32

17.12.2025, 08:39

Am Dienstag ist in Nesslau SG ein 7-jähriger Bub von einer 77-jährigen Frau mit dem Auto angefahren worden. Das teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Die Frau fuhr kurz vor 18 Uhr mit ihrem Auto auf der Hauptstrasse von Stein in Richtung Krummenau. Gleichzeitig überquerte der Bub die Hauptstrasse auf einem Fussgängerstreifen. Die 77-Jährige übersah den Bub und erfasste ihn mit ihrem Auto. Durch den Zusammenprall schleuderte es ihn rund fünf Meter über die Strasse.

Er wurde dabei unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Auto entstand Sachschaden im Wert von mehreren hundert Franken.

Meistgelesen

Trump fordert von Maduro Rückgabe von Öl und Land +++ Präsident weitet Einreiseverbote aus
Volksvertreter erhielten über Nacht halbe Million Mails – Bürgerliche wütend
Holdeners Achterbahnfahrt beim Nacht-Spektakel: «Dann kamen wieder die Tränen»
Lukaschenko drängt auf «entschlossene Schritte» Trumps +++ Duma-Abgeordneter wettert gegen Friedenstruppe
7-jähriger Bub auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst