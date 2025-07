Der Verkehr staut sich am Gotthard vergleichsweise moderat. gotthard-traffic.ch

Am Auto-Nadelör der Alpen staut sich der Verkehr von beiden Seiten. Vor dem Gotthard-Nordportal beträgt die Wartezeit rund 1 Stunde 10 Minuten, vor dem Südeingang sind es 40 Minuten.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ferienzeit ist Stauzeit am Gotthard. blue News informiert über Verkehrsbehinderungen auf den wichtigsten Routen. Mehr anzeigen

Vor dem Gotthard-Nordportal staut sich der Verkehr laut TCS auf 7 Kilometern. Damit verlängert sich die Reisezeit um 1 Stunde und 10 Minuten.

Wie üblich ist die Autobahneinfahrt Göschenen gesperrt, um zu verhindern, dass Reisende versuchen auf der Route durch die Dörfer am Stau vorbei zu fahren.

Auch in die Gegenrichtung ist Geduld gefragt. 4 Kilometer misst die Autoschlange vor dem Tunneleingang in Airolo, was einer Wartezeit von 40 Minuten entspricht. Auch die Einfahrt Airolo ist gesperrt.