70-Jährige leblos in Pflegeheim aufgefunden – auch Ehemann tot

In einem Pflegeheim in Lyss BE wurde eine leblose Frau gefunden. sda

Am Sonntagabend wurde in einem Pflegeheim in Lyss eine 70-jährige Frau tot aufgefunden. Der Verdacht auf ein Tötungsdelikt richtet sich gegen ihren Ehemann, der am folgenden Tag ebenfalls tot aufgefunden wurde.

Am Sonntagabend wurde die Kantonspolizei Bern um 19.55 Uhr zu einem Pflegeheim in Lyss gerufen, wo eine 70-jährige Schweizerin ohne Lebenszeichen aufgefunden worden war. Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Bewohnerin bestätigen.

Erste Hinweise deuten auf ein mögliches Tötungsdelikt hin, wobei sich der Verdacht auf den 71-jährigen Ehemann der Verstorbenen richtete. Während einer Suchaktion entdeckten Beamte den Mann am Nachmittag des 28. April 2025 leblos in Lyss. Aktuellen Ermittlungen zufolge handelt es sich bei seinem Tod mutmasslich um eine Selbsthandlung.

Das Care Team des Kantons Bern übernahm die Betreuung der Angehörigen. Die regional zuständige Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland leitet die Untersuchungen, während das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern die genauen Todesursachen klär.