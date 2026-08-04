Nahe einer Tramhaltestelle in Pratteln BL erlag eine 70-jährige Frau ihren schweren Verletzungen, wohl in Folge eines Verkehrsunfalls. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Darum geht’s In Pratteln BL ist auf offener Strasse eine schwerverletzte 70-Jährige aufgefunden worden, die ihren Verletzungen erlag.

Laut aktuellen Erkenntnissen ging ein Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fahrzeug voraus.

Die Polizei Basel-Landschaft hat einen Zeugenaufruf gestartet. Zusammenfassung erstellt mit

Am Dienstagvormittag erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft um kurz nach 10.00 Uhr die Meldung, wonach eine nicht ansprechbare und stark blutende weibliche Person in der Nähe der Tramhaltestelle Kästeli in Pratteln BL auf der Strasse liege. Die Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt.

Der Fundort der verletzten 70-jährigen Frau befand sich den Angaben zufolge auf der Baslerstrasse direkt neben der Kreuzung zur Kästelistrasse. Gemäss aktuellen Erkenntnissen dürfte es sich demnach um einen Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fahrzeug handeln.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen. Personen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 061 553 35 35 bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft zu melden.