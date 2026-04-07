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Unfall in Acquarossa TI 73-jähriger Mann in Bachbett gestürzt und verstorben

SDA

7.4.2026 - 09:37

Bei einem mutmasslichen Sturz verletzte sich ein 73-jähriger Mann im Tessin am Sonntag tödlich. (Symbolbild)
Bei einem mutmasslichen Sturz verletzte sich ein 73-jähriger Mann im Tessin am Sonntag tödlich. (Symbolbild)
Keystone

Ein 73-jähriger Mann ist am späten Sonntagabend leblos in Acquarossa TI aufgefunden worden. Die Tessiner Kantonspolizei geht davon aus, dass der Mann in ein Bachbett stürzte und an den Folgen der Verletzungen starb.

Keystone-SDA

07.04.2026, 09:37

07.04.2026, 09:50

Der Mann war am Sonntag im Berggebiet bei Prugiasco als vermisst gemeldet worden. Kurz vor Mitternacht sei er in einem Bachbett auf einer Höhe von etwa 800 Metern leblos aufgefunden worden, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montag mit.

Beim Mann handle es sich um einen 73-jährigen Schweizer mit Wohnsitz in der Region Lugano. An den Suchaktionen beteiligten sich die Tessiner Kantonspolizei, die Rega und der Schweizerische Alpen-Club SAC.

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