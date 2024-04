Obwohl Gäste versuchten, zu helfen, und die Ambulanz schnell vor Ort war, ist in Bellinzona ein 73-Jähriger in einem Restaurant am Essen erstickt. Symbolbild: Keystone

Tragische Szene ausgerechnet an Ostern: Beim Feiertagsessen in einem gut besetzten Restaurant in Bellinzona verschluckt sich ein 73-Jähriger am Essen und stirbt trotz Rettungsversuchen einiger Gäste.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 73-Jähriger ist Ostern in Bellinzona gestorben, nachdem er sich in einem Restaurant verschluckt hat.

Auch wenn andere Gäste versucht hätten, zu helfen, konnten sie den Tod des Seniors nicht verhindern.

Solche Fälle seien gar nicht so selten, sagt ein Notarzt. Mehr anzeigen

Es war ein «dramatisches Osterssen», von dem «Tio» berichtet: Ein 73-Jähriger ist in einem gut besuchten Restaurant in Bellinzona gestorben, nachdem er sich am Essen verschluckt hatte. Obwohl andere Gäste versuchten, den Senior zu retten, und auch der Notarzt schnell vor Ort war, gelang es nicht, den Tod des Mannes zu verhindern.

Der tragische Vorfall sei kein Einzelfall, erklärt Rainero Spinelli vom 144-Team der «Tessiner Zeitung»: «Das passiert häufig bei älteren Menschen. Und besonders in Altersheimen, wo [zumindest] medizinisches Personal anwesend ist, das rechtzeitig eingreifen kann.»

Meistens gehe das Ereignis mit einem medizinischen Aspekt einher: «Oft gibt es etwas, das vorausgeht», so Spinelli. «Vielleicht hat die Person eine Synkope, einen Herzstillstand oder einen leichten Schlaganfall. Irgendetwas lässt sie die Kontrolle verlieren, die sie normalerweise haben würde.»

Das Heimlich-Manöver sei das bekannteste Gegenmittel in so einer Situation – auch wenn der Griff nicht das «Allheilmittel für alle Übel» sei. Auch Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung könne in solchen Momenten helfen. Es brauche jedoch Vorkenntnisse, um die Beatmung richtig zu machen.