Das BAG sollte seit 2020 kontrollieren, ob Medikamenten-Rabatte korrekt weitergegeben werden. Bisher gab es keine Rückerstattung und keine Strafsanktion.

Darum geht’s Laut Eidgenössischer Finanzkontrolle fliessen jährlich rund 743 Millionen Franken an Rabatten an Praxen, Apotheken und Spitäler. Bei den Versicherten kommen davon nur 88 Millionen an – 12 Prozent.

Beispiel: Der Pharmakonzern Sandoz zahlte Arztpraxen Geld für Werbung – offenbar gekoppelt daran, wie viele Sandoz-Medikamente die Praxis abgab.

Kontrollieren müsste das Bundesamt für Gesundheit. In fünf Jahren hat es kein einziges Mal eingegriffen.

SP-Bundesrätin Baume-Schneider musste ihr eigenes Amt anweisen, endlich strenger zu kontrollieren. Zusammenfassung erstellt mit

Bis Ende 2023 zahlte der Pharmakonzern Sandoz Ärzt*innen Geld für Werbung im Wartezimmer. In einem von SRF «Investigativ» recherchierten Fall flossen 67'000 Franken pro Jahr an eine einzige Arztpraxis für Bildschirme und Patientenmaterial.

Aus der Korrespondenz zwischen Sandoz und der Praxis ging hervor, dass dieses Geld daran geknüpft schien, dass die Praxis monatlich meldete, wie viele Sandoz-Medikamente sie ihren Patient*innen abgegeben hatte. Sandoz hält die Zahlungen für rechtskonform, stoppte sie aber Ende 2023 – mit Verweis auf strafrechtliche Risiken.

Ein Krankenkassen-Experte sagte damals zu SRF: «Solche Zahlungen sind unzulässig, weil ein Arzt frei von finanziellen Vorteilen und einzig im Interesse der Patienten handeln muss.»

Solche Zahlungen sind kein Einzelfall, sondern Teil des Schweizer Gesundheitssystems. Wer Medikamente einkauft, kann bei manchen Firmen mit Rabatte, Rückvergütungen, Beiträge an Weiterbildung, Honorare, Sponsoring rechnen. Davon profitieren zum Beispiel Praxen, Apotheken oder Spitäler.

Das Gesetz ist dabei klar: Rabatte auf Medikamenten gehören grundsätzlich den Versicherern und damit den Prämienzahlern und nicht den Leistungserbringern. Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat nun erstmals seit Jahren nachgerechnet, wie viel Geld hier tatsächlich fliesst.

Fast 750 Millionen Franken Rabatte

Medikamente kosten die obligatorische Krankenversicherung 9,9 Milliarden Franken pro Jahr – fast einen Viertel aller Kosten. Bis zu 8 Prozent davon, rund 743 Millionen Franken, gehen laut EFK-Schätzung als Rabatte und andere geldwerte Vorteile an die Leistungserbringer zurück.

Bei den Versicherten kommen davon 88 Millionen an, also 12 Prozent. Die restlichen 655 Millionen bleiben bei Arztpraxen, Apotheken und Spitälern. Allein 98 Millionen Franken jährlich fliessen laut Schätzung an Praxen und Apotheken für Werbemassnahmen – Zahlungen, die EFK und Bundesamt für Gesundheit (BAG) teilweise für unangemessen halten.

Was ist die EFK? Die Eidgenössische Finanzkontrolle ist das oberste Finanzaufsichtsorgan des Bundes. Sie prüft, ob Verwaltung und bundesnahe Stellen sorgfältig mit öffentlichem Geld umgehen.

Kein Geld für Kontrolle wegen Sparpolitik

Seit 2020 soll das BAG kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden. Doch das Urteil der EFK fällt vernichtend aus: Die Aufsicht sei «noch kaum wirksam».

Grund: Von elf bewilligten Vollzeitstellen blieben nach Sparrunden 7,5 übrig, während der Covid-Jahre arbeiteten alle dafür rekrutierten Leute in der Krisenorganisation.

Das Ergebnis nach fünf Jahren: In keinem einzigen Fall wurde eine Rückerstattung verfügt. Es gab nicht einmal eine Strafsanktion. Dass das Amt noch immer keine Rabattzahlen der Arztpraxen erhalte, sei «nicht akzeptabel», schreibt die EFK.

BAG wehrte sich gegen Empfehlung

Zwei der sechs Empfehlungen wollte das BAG nicht annehmen – ausgerechnet jene, die es zu Kontrollen verpflichten würden. «Die Empfehlung ist abgelehnt», steht zweimal im Bericht.

Die EFK akzeptierte das nicht und eskalierte den Fall ans Departement des Innern. SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider griff durch und befahl den eigenen Leuten beim BAG, beide Empfehlungen umzusetzen. Sie fügte allerdings eine Warnung an: Umfangreiche Kontrollen brauchten erhebliche Ressourcen, die das Amt entsprechend priorisieren müsse.

Video aus dem Ressort