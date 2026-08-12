Ein 75-jähriger Schweizer ist nach einem schweren Sturz im Tessiner Bleniotal gestorben. Der Mann war beim Pilzsammeln rund 50 Meter eine Felswand hinuntergestürzt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Die Tessiner Kantonspolizei musste am Sonntag aufgrund eines tödlichen Unfalls ausrücken. (Symbolbild)

Ein 75-jähriger Pilzsammler ist nach einem Unfall im Tessiner Bleniotal im Spital seinen Verletzungen erlegen, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt. Er war am Sonntag rund 50 Meter eine Felswand hinuntergestürzt.

Der in Locarno wohnhafte Schweizer hatte sich beim Sturz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, heisst es. Die Rega flog den Verunfallten in ein Spital, wo er mittlerweile verstarb.

Die Unfallursache sei noch ungeklärt, teilte die Polizei mit.