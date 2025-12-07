  1. Privatkunden
Brandursache unklar 76-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Siders VS

Noemi Hüsser

7.12.2025

Die Kantonspolizei Wallis informierte über den Brand.
KEYSTONE

Nach einem nächtlichen Brand in einem Wohngebäude in Siders ist eine Frau im Spital verstorben.

Noemi Hüsser

07.12.2025, 14:48

07.12.2025, 15:02

Kurz vor 3 Uhr ist am Samstagmorgen in einer Wohnung in einem Gebäude an der Rue Max-Huber in Siders VS ein Feuer ausgebrochen. Die 76-jährige Bewohnerin der Wohnung wurde ins Spital gebracht, wo sie verstarb. Das teilte die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung mit.

Auch die restlichen Bewohner*innen des Gebäudes wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert. Vier Personen wurden für eine Kontrolle ins Spital gebracht.

Die genaue Brandursache ist derzeit unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

