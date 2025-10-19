780'000 Fahrzeuge sind ohne gültige Prüfung unterwegs

Laut einer Auswertung des Astras sollen 780'000 Fahrzeuge nicht geprüft worden sein. KEYSTONE

Ein stilles Risiko rollt durch die Schweiz: Hunderttausende Fahrzeuge sind derzeit ohne gültige technische Prüfung auf unseren Strassen unterwegs. Die Zahl ist alarmierend – und sie wächst rasant.

Wie eine Auswertung des Bundesamts für Strassen (Astra) zeigt, sind aktuell rund 780’000 Fahrzeuge nicht ordnungsgemäss geprüft. Das entspricht 11,2 Prozent des gesamten Fahrzeugparks – und bedeutet, dass jedes neunte Auto in der Schweiz womöglich mit verborgenen Mängeln unterwegs ist, wie die «Sonntags Zeitung» berichtet.

Noch im Frühling 2025 lag diese Zahl bei 600’000 – seither ein Plus von 30 Prozent. Der Grund: Überlastete Prüfstellen, wachsender Fahrzeugbestand und Nachwirkungen der Corona-Jahre.

Ältere Autos, mehr Occasionshandel

Laut Sven Britschgi von der Vereinigung der Strassenverkehrsämter (ASA) hat sich die Lage in den letzten Jahren verschärft: Seit 2000 wuchs der Fahrzeugbestand um über 40 Prozent, das Durchschnittsalter der Autos stieg auf mittlerweile 10,5 Jahre – und damit auch der Prüfbedarf.

Vor allem gebrauchte Fahrzeuge müssen häufiger kontrolliert werden. Doch genau da klemmt es. Während die eidgenössische Verordnung klare Intervalle vorgibt – erste Prüfung nach fünf Jahren, dann nach drei und danach alle zwei Jahre – bleiben die Realität und die Vorschrift derzeit weit auseinander.

Schaffhausen, Aargau und Zürich – die Prüfmuffel unter den Kantonen

Besonders dramatisch ist die Lage in einzelnen Kantonen. Schaffhausen liegt mit 25,5 Prozent ungeprüfter Fahrzeuge an der Spitze, gefolgt von Aargau (19 Prozent), Zürich und Glarus (je 18 Prozent), dem Tessin (16 Prozent) und dem Jura (15 Prozent).

Anders sieht es in Freiburg, Neuenburg, den beiden Basel sowie in der Innerschweiz aus – hier gibt es kaum oder keine Rückstände.

Im Aargau sorgten Corona und eine Sanierung der Prüfhalle für den Rückstand. Inzwischen wird mit einer provisorischen Halle und durch Auslagerung an den Autogewerbeverband gegengesteuert.

Sicherheit in Gefahr?

Offiziell heisst es, die Verantwortung liege bei den Fahrzeughaltern. Und bisher gebe es kaum Unfälle wegen technischer Mängel – nur rund ein Prozent laut Statistik. Doch Experten warnen: Die Folgen könnten verzögert auftreten.

Sven Britschgi mahnt: Der zunehmende Rückstau könnte mittelfristig die Verkehrssicherheit gefährden – vor allem, wenn die Wartungsdisziplin der Halter abnehme. Hinweise darauf gebe es bereits.

Im Oktober 2024 schlug das Astra Alarm. Im Juli 2025 wurden dann 14 Kantone mit hohem Rückstand schriftlich zur Ordnung gerufen: Nur vorschriftsgemäss geprüfte Fahrzeuge dürfen auf die Strasse – so die klare Botschaft. Nun müssen die Kantone Massnahmen erarbeiten und dem Bund einen Zeitplan vorlegen.

Politik gespalten: Sicherheit oder Kontrollwahn?

Während SP-Nationalrätin Gabriela Suter aus dem Aargau die Entwicklung als «beunruhigend» bezeichnet und bessere sowie häufigere Kontrollen – insbesondere bei älteren Autos – fordert, schlägt SVP-Nationalrat Christian Imark aus Solothurn ganz andere Töne an:

Für ihn ist die Prüfpflicht nichts als «Kontrollwut» und «Bürokratie». Seine Meinung: «Die Schweizer halten ihre Fahrzeuge selbst instand – und sehen, wie marode die Autos im Ausland sind.»

Er fordert mehr Eigenverantwortung – und weniger staatliche Einmischung.