780'000 Fahrzeuge sind ohne gültige Prüfung unterwegs

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Behörden am Limit 780'000 Fahrzeuge sind ohne gültige Prüfung unterwegs

Samuel Walder

19.10.2025

Laut einer Auswertung des Astras sollen 780'000 Fahrzeuge nicht geprüft worden sein. 
Laut einer Auswertung des Astras sollen 780'000 Fahrzeuge nicht geprüft worden sein. 
KEYSTONE

Ein stilles Risiko rollt durch die Schweiz: Hunderttausende Fahrzeuge sind derzeit ohne gültige technische Prüfung auf unseren Strassen unterwegs. Die Zahl ist alarmierend – und sie wächst rasant.

Samuel Walder

19.10.2025, 07:53

19.10.2025, 08:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut Astra sind rund 780’000 Fahrzeuge in der Schweiz nicht ordnungsgemäss geprüft – ein Anstieg um 30 Prozent innert weniger Monate, bedingt durch überlastete Prüfstellen und mehr ältere Autos.
  • Besonders betroffen sind die Kantone Schaffhausen, Aargau und Zürich, während in der Innerschweiz und der Westschweiz kaum Rückstände bestehen.
  • Experten warnen vor Sicherheitsrisiken, während sich die Politik über strengere Kontrollen oder mehr Eigenverantwortung der Halter uneins zeigt.
Mehr anzeigen

Wie eine Auswertung des Bundesamts für Strassen (Astra) zeigt, sind aktuell rund 780’000 Fahrzeuge nicht ordnungsgemäss geprüft. Das entspricht 11,2 Prozent des gesamten Fahrzeugparks – und bedeutet, dass jedes neunte Auto in der Schweiz womöglich mit verborgenen Mängeln unterwegs ist, wie die «Sonntags Zeitung» berichtet.

Noch im Frühling 2025 lag diese Zahl bei 600’000 – seither ein Plus von 30 Prozent. Der Grund: Überlastete Prüfstellen, wachsender Fahrzeugbestand und Nachwirkungen der Corona-Jahre.

Ältere Autos, mehr Occasionshandel

Laut Sven Britschgi von der Vereinigung der Strassenverkehrsämter (ASA) hat sich die Lage in den letzten Jahren verschärft: Seit 2000 wuchs der Fahrzeugbestand um über 40 Prozent, das Durchschnittsalter der Autos stieg auf mittlerweile 10,5 Jahre – und damit auch der Prüfbedarf.

Vor allem gebrauchte Fahrzeuge müssen häufiger kontrolliert werden. Doch genau da klemmt es. Während die eidgenössische Verordnung klare Intervalle vorgibt – erste Prüfung nach fünf Jahren, dann nach drei und danach alle zwei Jahre – bleiben die Realität und die Vorschrift derzeit weit auseinander.

Schaffhausen, Aargau und Zürich – die Prüfmuffel unter den Kantonen

Besonders dramatisch ist die Lage in einzelnen Kantonen. Schaffhausen liegt mit 25,5 Prozent ungeprüfter Fahrzeuge an der Spitze, gefolgt von Aargau (19 Prozent), Zürich und Glarus (je 18 Prozent), dem Tessin (16 Prozent) und dem Jura (15 Prozent).

Anders sieht es in Freiburg, Neuenburg, den beiden Basel sowie in der Innerschweiz aus – hier gibt es kaum oder keine Rückstände.

Im Aargau sorgten Corona und eine Sanierung der Prüfhalle für den Rückstand. Inzwischen wird mit einer provisorischen Halle und durch Auslagerung an den Autogewerbeverband gegengesteuert.

Sicherheit in Gefahr?

Offiziell heisst es, die Verantwortung liege bei den Fahrzeughaltern. Und bisher gebe es kaum Unfälle wegen technischer Mängel – nur rund ein Prozent laut Statistik. Doch Experten warnen: Die Folgen könnten verzögert auftreten.

Sven Britschgi mahnt: Der zunehmende Rückstau könnte mittelfristig die Verkehrssicherheit gefährden – vor allem, wenn die Wartungsdisziplin der Halter abnehme. Hinweise darauf gebe es bereits.

Im Oktober 2024 schlug das Astra Alarm. Im Juli 2025 wurden dann 14 Kantone mit hohem Rückstand schriftlich zur Ordnung gerufen: Nur vorschriftsgemäss geprüfte Fahrzeuge dürfen auf die Strasse – so die klare Botschaft. Nun müssen die Kantone Massnahmen erarbeiten und dem Bund einen Zeitplan vorlegen.

Politik gespalten: Sicherheit oder Kontrollwahn?

Während SP-Nationalrätin Gabriela Suter aus dem Aargau die Entwicklung als «beunruhigend» bezeichnet und bessere sowie häufigere Kontrollen – insbesondere bei älteren Autos – fordert, schlägt SVP-Nationalrat Christian Imark aus Solothurn ganz andere Töne an:

Für ihn ist die Prüfpflicht nichts als «Kontrollwut» und «Bürokratie». Seine Meinung: «Die Schweizer halten ihre Fahrzeuge selbst instand – und sehen, wie marode die Autos im Ausland sind.»

Er fordert mehr Eigenverantwortung – und weniger staatliche Einmischung.

Meistgelesen

«König» bombardiert No-Kings-Demo mit Sch***** – Trump provoziert mit KI-Video
780'000 Fahrzeuge sind ohne gültige Prüfung unterwegs
Halbtax bleibt und soll günstiger werden
Dortmund-Coach Kovac schimpft gegen Schiri: «Alles zerpfiffen»
«Wir entschuldigen uns»: Reue bei Klimastreik Schweiz +++ Cassis reist in den Nahen Osten