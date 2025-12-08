80-Jähriger erschiesst Frau von Enkel – und muss 19 Jahre ins Gefängnis

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesgericht bestätigt Urteil 80-Jähriger erschiesst Frau von Enkel – und muss 19 Jahre ins Gefängnis 

SDA

8.12.2025 - 12:00

Das Bundesgericht in Lausanne hat die Beschwerde des Beschuldigten abgewiesen.
Das Bundesgericht in Lausanne hat die Beschwerde des Beschuldigten abgewiesen.
Keystone

Ein Grossvater erschiesst die Schwiegertochter seines Enkels. Nun hat das Bundesgericht die 19-jährige Freiheitsstrafe bestätigt und den Notwehrvorwurf als unglaubwürdig zurückgewiesen.

Keystone-SDA

08.12.2025, 12:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesgericht hat die 19-jährige Freiheitsstrafe eines 80-jährigen Mannes bestätigt, der 2021 in Winterthur die Ehefrau seines Enkels erschoss.
  • Der Täter hatte behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben.
  • Das Gericht wies seine Darstellung zurück, da sie durch Gutachten und Zeugenaussagen widerlegt wurde.
Mehr anzeigen

Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines 80-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren bestätigt. Der Mann erschoss 2021 in Winterthur die Ehefrau seines Enkels, weil sich diese scheiden lassen wollte. Die damals 19 Monate alte Urenkelin erlebte die Tat mit.

Der Beschwerdeführer hat vor Bundesgericht argumentiert, dass es sich nicht um einen Mord handle. Er habe in Notwehr gehandelt, weil ihn die Ehefrau seines Enkels gleich nach Eintreten in die Wohnung mit einem Messer bedroht habe. Wie das Zürcher Obergericht, verwirft auch das Bundesgericht diesen Tatablauf.

Serbe erschiesst Schwiegerenkelin Xenia K.. «Es war keine Notwehr, sondern eine eiskalte Hinrichtung»

Serbe erschiesst Schwiegerenkelin Xenia K.«Es war keine Notwehr, sondern eine eiskalte Hinrichtung»

So hielt sich das Kindermädchen mit dem Mann, dem späteren Opfer und deren Tochter in der Wohnung auf, bevor es in den Keller ging. Auch wurde nie ein Messer gefunden. Weiter stimmten die Angaben des Mannes zur Schussdistanz nicht mit dem Gutachten überein und er machte im Verfahren widersprüchliche Angaben.

Drei gemeinsame Kinder

Der verurteilte Serbe hatte in Serbien davon erfahren, dass sich die Frau von seinem Enkel scheiden lassen will. Daraufhin reiste er in die Schweiz und brachte einen Revolver und Munition mit. Er wollte den Entschluss der Frau nicht akzeptieren, die mit seinem Enkel drei gemeinsame Kinder hatte.

Im April 2021 erlitt der Serbe einen Schlaganfall, so dass er seine Strafe nicht in einem Gefängnis, sondern in einem Pflegeheim verbüsst. Das Gericht hat auch eine Landesverweisung von 15 Jahren angeordnet.

Meistgelesen

«Alle haben angefangen, Trump den A**** zu küssen»
80-Jähriger erschiesst Frau von Enkel – und muss 19 Jahre ins Gefängnis
Vater beim Familienspaziergang von Krampussen brutal attackiert
Aargauer Gemeinde beschliesst Tempo 30 – Fahrlehrer bläst zum Widerstand
Egli mit Traumtor ++ Historische Pleite für Peng ++ Lehmann nicht im Kader

Videos aus dem Ressort

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

München, 02.12.2025: Thomas Gottschalk hat Krebs. Das enthüllt der Moderator nach Diskussionen um seine jüngsten Bühnenauftritte in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung. Darin äussert sich auch seine Frau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen», sagt sie. Anfang Juli dieses Jahres habe sie geahnt, dass irgendwas nicht mit ihrem Mann stimme: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie habe ihm dann einen Termin in einem Münchner Klinikum besorgt. Die Diagnose: Ein sehr seltener und bösartiger Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt und die Blutgefässe auskleidet. Der 75-Jährige musste operiert werden und benötigt Medikamente.

07.12.2025

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

In Kalifornien hat ein Mann einen unerwarteten Mitbewohner entdeckt: Ein 250 Kilogramm schwerer Schwarzbär hat es sich unter seinem Haus gemütlich gemacht.

04.12.2025

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Einst fast verschwunden, heute eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes: Die Population der imposanten Argali-Wildschafe in Zentralasien ist auf über 6500 Tiere angewachsen. Welche Methoden haben dazu beigetragen?

01.12.2025

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Aktuell. Regenfluten in Indonesien – fast 1.000 Tote auf Sumatra

AktuellRegenfluten in Indonesien – fast 1.000 Tote auf Sumatra

Gesellschaft. Nationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus liegt vor

GesellschaftNationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus liegt vor

Baustelle. Abbauarbeiten an Hochhaus-Gerüst in Zürich dauern an

BaustelleAbbauarbeiten an Hochhaus-Gerüst in Zürich dauern an