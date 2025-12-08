80-Jähriger erschiesst Frau von Enkel – und muss 19 Jahre ins Gefängnis

Der Beschwerdeführer hat vor Bundesgericht argumentiert, dass es sich nicht um einen Mord handle. Er habe in Notwehr gehandelt, weil ihn die Ehefrau seines Enkels gleich nach Eintreten in die Wohnung mit einem Messer bedroht habe. Wie das Zürcher Obergericht, verwirft auch das Bundesgericht diesen Tatablauf.
So hielt sich das Kindermädchen mit dem Mann, dem späteren Opfer und deren Tochter in der Wohnung auf, bevor es in den Keller ging. Auch wurde nie ein Messer gefunden. Weiter stimmten die Angaben des Mannes zur Schussdistanz nicht mit dem Gutachten überein und er machte im Verfahren widersprüchliche Angaben.
Drei gemeinsame Kinder
Der verurteilte Serbe hatte in Serbien davon erfahren, dass sich die Frau von seinem Enkel scheiden lassen will. Daraufhin reiste er in die Schweiz und brachte einen Revolver und Munition mit. Er wollte den Entschluss der Frau nicht akzeptieren, die mit seinem Enkel drei gemeinsame Kinder hatte.
Im April 2021 erlitt der Serbe einen Schlaganfall, so dass er seine Strafe nicht in einem Gefängnis, sondern in einem Pflegeheim verbüsst. Das Gericht hat auch eine Landesverweisung von 15 Jahren angeordnet.
Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»
München, 02.12.2025: Thomas Gottschalk hat Krebs. Das enthüllt der Moderator nach Diskussionen um seine jüngsten Bühnenauftritte in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung.
Darin äussert sich auch seine Frau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen», sagt sie.
Anfang Juli dieses Jahres habe sie geahnt, dass irgendwas nicht mit ihrem Mann stimme: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie habe ihm dann einen Termin in einem Münchner Klinikum besorgt.
Die Diagnose: Ein sehr seltener und bösartiger Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt und die Blutgefässe auskleidet. Der 75-Jährige musste operiert werden und benötigt Medikamente.
07.12.2025
Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge
In Kalifornien hat ein Mann einen unerwarteten Mitbewohner entdeckt: Ein 250 Kilogramm schwerer Schwarzbär hat es sich unter seinem Haus gemütlich gemacht.
04.12.2025
Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch
Einst fast verschwunden, heute eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes: Die Population der imposanten Argali-Wildschafe in Zentralasien ist auf über 6500 Tiere angewachsen. Welche Methoden haben dazu beigetragen?
01.12.2025
Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»
Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge
Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch