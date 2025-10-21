Die Weltbank schätzt den Wiederaufbau von Gaza auf 70 Milliarden Dollar. Jehad Alshrafi/AP/dpa

Die Mehrheit von Gaza wurde seit dem 7. Oktober 2023 durch die Angriffe von Israel zerstört. Wo beginnt man den Wiederaufbau eines Landes?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem 7. Oktober 2023 sind rund 78 Prozent der Gebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt worden.

Laut der Weltbank wird der Wiederaufbau 70 Milliarden Dollar kosten. Doch wie baut man ein Land wieder auf?

blue News hat bei Roland Dittli, Palästina-Verantwortlicher bei der Friedensstiftung Swisspeace, nachgefragt.

Dort, wo einst Strassen verliefen, Wohnhäuser dicht aneinanderstanden und Menschen einkaufen gingen, liegt heute nur noch ein Trümmerfeld. Nach Angaben der deutschen Analysefirma Vertical 52, die Satellitenbilder ausgewertet hat, sind seit dem 7. Oktober 2023 gegen 78 Prozent aller Gebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt worden.

Schätzungsweise mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt müssen weggeschafft werden, wie Jaco Cillers vom UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) in Jerusalem bilanzierte. Allein in den kommenden drei Jahren seien 20 Milliarden Dollar dafür nötig. Cillers drängt auf einen schnellen Start des Wiederaufbaus.

Doch wie baut man ein Land nach einer fast kompletten Zerstörung wieder auf?

Zerstörte Gebäude und Trümmer im Stadtteil Zeitoun in Gaza-Stadt. Das Foto wurde am 10. Oktober 2025 aufgenommen. Bild: Keystone

«Generell fängt man bei einem Wiederaufbau mit der Grundversorgung an. Also mit dem, was am notwendigsten ist: Wasser, Nahrungsmittelversorgung, Abwasser, Strom und die Gesundheitsversorgung», erklärt Roland Dittli, Palästina-Verantwortlicher bei der Friedensstiftung Swisspeace. «Man kann ein Kind nicht in die Schule schicken, wenn es Durst und Hunger hat.»

Doch selbst die ersten Schritte sind kompliziert: «Es gibt viele Dinge in Gaza, die anders laufen als an anderen Orten. Es ist nicht das erste Mal, dass man in Gaza ganze Stadtteile neu aufbauen muss.»

«Den Schutt wird man nicht abtransportieren können»

Bereits nach dem Angriff Israels auf Gaza 2014 – der sogenannten «Operation Protective Edge» – wurden Teile der Stadt mit einem grossen Anteil recyceltem Schutt wiederaufgebaut. Schuld daran war der Mangel an Baumaterialien sowie die geschlossenen Grenzen. «Es ist enorm schwierig, in Gaza irgendetwas zu exportieren oder zu importieren», erklärt Dittli. Grund dafür ist die strenge Kontrolle des Gebiets durch Israel und Ägypten seit vielen Jahren.

Roland Dittli spricht von einem «zirkulären Wiederaufbau», denn Platz sei im Gazastreifen kaum vorhanden: «Die Abermillionen Tonnen Schutt wird man nicht abtransportieren können, weil es in Gaza einfach zu wenig Platz hat. Und der Platz, den es hat, ist von Zeltlagern besetzt. Wenn dieser Platz frei wird, müssen zum Beispiel Nahrungsmittel angebaut werden.»

Denn auch die Landwirtschaft liegt im Gazastreifen in Trümmern. Bereits im August schrieb das Kinderhilfswerk Unicef bezüglich der ausgerufenen Hungersnot: «Es sind etwa 98 Prozent des Ackerlands in dem Gebiet beschädigt oder unzugänglich, das bedeutet die nahezu vollständige Zerstörung der Landwirtschaft und der lokalen Nahrungsmittelproduktion.»

Bevölkerung miteinbeziehen

«Die Leute werden noch lange in der Zerstörung leben», sagt Dittli. Der Wiederaufbau müsse vermutlich «Quartier für Quartier» erfolgen – und vor allem zusammen mit der Bevölkerung. «Das sehe ich als zentraler Aspekt», so der Palästina-Verantwortliche weiter.

Damit meint er, dass die Menschen in die Sequenzierung oder ins Design einbezogen werden. «Es gibt das Konzept von ‹Build Back Better› – also nicht nur das Haus wieder aufbauen, sondern schauen, wie man es besser, sicherer macht», so Dittli.

Doch die Bevölkerung miteinzubeziehen, sei in Gaza wie auch anderswo bisher kaum gelungen. Zu oft, so die Kritik, liege die Entscheidung bei internationalen Organisationen.

«Die Weltbank führt eine Bewertung durch, das UNO-Entwicklungsprogramm reist an und legt umfangreiche Programme auf», so Roland Dittli. Und weiter: «Dann gibt es die grossen Pool-Funds: Beispielsweise sagt Schweden, wir steuern mehrere Millionen bei, die Schweiz legt ebenfalls einen Betrag dazu. Dieses Geld wird gebündelt, und schliesslich treten die Organisationen auf, die in Absprache mit der jeweiligen Regierung vor Ort festlegen, wie vorgegangen wird und wie man sich organisiert.»

Im Gazastreifen stehen zerstörte Gebäude. Es sind die Folgen der israelischen Boden- und Luftoperationen. Das Foto entstand am 28. August 2025. Bild: Keystone

So war auch das Vorgehen in der Türkei nach dem Erdbeben im Februar 2023. Auch Deutschland hat bereits angekündigt, einen «dreistelligen Millionenbetrag» für den Wiederaufbau des Gazastreifens zu geben. Gemeinsam mit Ägypten will Deutschland zudem zu einer Wiederaufbau-Konferenz einladen.

«Das ist der Standard: Die grossen Organisationen kommen rein und sprechen sich mit der Regierung ab», sagt Dittli. Doch fehlende politische Strukturen würden dies ebenfalls erschwären. «In Gaza gibt es keine internationale akzeptierte Regierung». Israel kontrolliere zudem weiterhin die Grenzen – und damit, was hinein- oder hinausgelange.

70 Milliarden Dollar für Wiederaufbau

Die Weltbank schätzt die Kosten des Wiederaufbaus des Gazastreifens auf 70 Milliarden Dollar. Ob sich Korruption vermeiden lässt? «Ich würde gerne Ja sagen», so Dittli. «Man hat aber nie die absolute Gewissheit.»

Auch in der Türkei hätten Firmen mit Nähe zur Regierung nach dem Erdbeben profitiert. «Zu einem bestimmten Teil ist dies, denke ich, immer ein wenig der Fall», erklärt Dittli.

Trotz allem sieht Roland Dittli Chancen: «Gaza hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile: Es ist klein, man kennt sich, und die Leute sind sehr gut gebildet.» Doch ohne politische Lösung bleibe jeder Aufbau fragil. «Die Gewissheit, dass es nicht wieder zerstört wird, ist tatsächlich nicht da.»

Noch gibt es im Gazastreifen keinen Frieden, nur einen brüchigen Waffenstillstand. «Tempo ist jetzt enorm wichtig. Man kann nicht einfach aufatmen und sagen: ‹jetzt haben wir Frieden, jetzt lehnen wir uns zurück›», sagt Dittli. Es gebe nun teilweise einen Rückzug und den Austausch von Geiseln und Gefangenen, und dieser Moment müsse nun für einen Friedensplan genutzt werden. «Der 20-Punkte-Plan ist im typischen Stil von Donald Trump gehalten. Pompös, aber mit wenig Details und noch weniger Einbezug aller betroffenen Parteien», so Dittli weiter.

«Hamas wird die Waffen jetzt nicht ablegen»

Mehrere Politiker*innen haben ihre Bedenken gegenüber dem 20-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump geäussert. Der CDU-Aussenpolitiker Roderich Kiesewetter betont etwa, dass der Plan nur erfolgreich sein könne, wenn die Hamas sowohl als politische als auch als bewaffnete Kraft keine Rolle mehr spiele.

«Die Hamas hat gesagt, dass sie dazu bereit wäre, in einer Übergangsregierung keine Rolle zu spielen», erklärt Roland Dittli. «Wo es jetzt schon Spannungen gibt, ist die Frage der Entwaffnung. Diesem Aspekt des Plans sollte man jetzt aber nicht oberste Priorität geben. Zum einen gibt es niemanden, an den man die Waffen abgeben könnte. Und dann bleibt die legitime Frage, wer denn heute und morgen in Gaza für ein Mindestmass an Ruhe und Ordnung sorgt.»

Dittli fügt hinzu: «Die Hamas wird aus verschiedenen Gründen die Waffen jetzt nicht ablegen. Es gibt keinen Prozess und keine andere Autorität. Sie haben auch kein Interesse, jetzt als ‹besiegte Macht› dazustehen. Sie sind bereit, im Management des Wiederaufbaus keine Rolle zu spielen – und darauf sollte man sich jetzt festlegen.»

Schweiz könnte eine Schlüsselrolle übernehmen

Und welche Rolle kann die Schweiz beim Wiederaufbau des Gazastreifens spielen?

Roland Dittli sieht sie in einer Schlüsselrolle. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) ist seit Langem in der Region aktiv und unterhielt in Gaza ein Büro mit lokalen Mitarbeitenden.

Das Lager einer Familie zwischen den Trümmern ihres Hauses, aufgenommen am 10. Februar 2025 im Gazastreifen. Bild: Keystone

Sie hat in den vergangenen Jahren insbesondere im Bereich der kommunalen Verwaltung und der lokalen Dienstleistungsstrukturen gearbeitet. «Zudem ist die Schweiz dafür bekannt, dass sie in Vermittlungen sehr gut ist», sagt Dittli weiter.

Wie lange es dauern wird, bis Gaza wieder aufgebaut ist, wagt Dittli nicht zu sagen. «Es kommt wirklich darauf an, ob man einen Friedensplan ausarbeiten kann, in den allen Akteuren Vertrauen haben.»