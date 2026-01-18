  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Skiunfall in Grindelwald BE 81-Jähriger verunglückt auf der Kleinen Scheidegg tödlich

Noemi Hüsser

18.1.2026

Der Skifahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.
Der Skifahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.
Kantonspolizei Bern

Bei einem schweren Skiunfall auf der Kleinen Scheidegg ist am Samstag ein 81-jähriger Mann aus dem Kanton Bern ums Leben gekommen.

Noemi Hüsser

18.01.2026, 13:27

18.01.2026, 13:28

Am Samstag, 17. Januar 2026, kurz nach 13.55 Uhr, ist es im Skigebiet Kleine Scheidegg in Grindelwald zu einem tödlichen Skiunfall gekommen. Das teilte die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung mit.

Gemäss ersten Erkenntnissen stürzte der Skifahrer auf einer markierten Piste auf der Fahrt von der Kleinen Scheidegg in Richtung Tschuggenlift aus noch ungeklärten Gründen und blieb regungslos liegen.

Eine Begleitperson sowie mehrere Ersthelfer leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarb der schwer verletzte Mann noch auf der Unfallstelle. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 81-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Der Unfall steht in keinem Zusammenhang mit dem internationalen Lauberhornrennen.

Meistgelesen

EU-Staaten warnen vor Eskalation +++ Bundeswehrsoldaten ziehen aus Grönland ab
«Arroganz der USA kennt keine Grenzen» – so scharf reagiert die internationale Presse
Verkäuferin kassiert doppelt, versteckt Luxusware – und prellt auch noch Krankenkasse
Prinzessin Eugenie bricht jetzt endgültig mit Vater Andrew
Mit diesem Punkt bringt Federer das Publikum in Melbourne zum Toben