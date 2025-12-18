  1. Privatkunden
Gais AR Autofahrer (82) krachte auf Zebrastreifen in Rollstuhlfahrer – jetzt ist 61-Jähriger tot

Dominik Müller

18.12.2025

Ein Mann in einem elektrischen Rollstuhl wurde in Gais AR beim Überqueren des Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst und schwer verletzt.
Ein Mann in einem elektrischen Rollstuhl wurde in Gais AR beim Überqueren des Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst und schwer verletzt.
Keystone

Ein Rollstuhlfahrer, der letzte Woche in Gais AR von einem Auto auf dem Zebrastreifen angefahren wurde, hat den Kampf ums Überleben verloren.

Dominik Müller

18.12.2025, 13:16

18.12.2025, 13:56

Am letzten Freitag ereignete sich in Gais AR ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem elektrischen Rollstuhl. Der 61-jährige Rollstuhlfahrer, der dabei schwer verletzt wurde, ist am Mittwochabend im Spital verstorben, teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Donnerstag mit.

Der Mann ist auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er befand sich seither in kritischem Zustand. Zur Unfallursache machte die Polizei bis anhin keine Angaben.

Beim Autofahrer handelt es sich um einen 82-jährigen Mann, der gegen 17 Uhr in Richtung Dorfzentrum unterwegs war. Dabei übersah er den 61-jährigen Mann, der gerade mit seinem elektrischen Rollstuhl auf dem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollte.

