Gais AR 82-Jähriger fährt Rollstuhlfahrer auf Zebrastreifen an – 61-Jähriger im «kritischem Zustand»

SDA

13.12.2025 - 10:58

Ein Mann in einem elektrischen Rollstuhl wurde auf in Gais AR beim Überqueren des Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst und schwer verletzt.
Ein Mann in einem elektrischen Rollstuhl wurde auf in Gais AR beim Überqueren des Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst und schwer verletzt.
Keystone

Ein 61-jähriger Rollstuhlfahrer ist gestern Nachmittag in Gais AR auf dem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. 

Keystone-SDA

13.12.2025, 10:58

13.12.2025, 11:19

Ein 61-jähriger Rollstuhlfahrer ist gestern in Gais auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital, wie die Kantonspolizei von Appenzell Ausserrhoden mitteilte.

Er befand sich am Abend in einem «kritischen Zustand», wie ein Polizeisprecher heute zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Unfallursache sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt und werde ermittelt.

Ein 82-jähriger Autofahrer war gegen 17 Uhr in Richtung Dorfzentrum unterwegs. Dabei übersah er den 61-jährigen Mann, der gerade mit seinem elektrischen Rollstuhl auf dem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollte.

Die Strasse blieb wegen des Unfalls während vier Stunden gesperrt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken, wie es im Polizeicommuniqué hiess. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

