Statt der Ausfahrt zu folgen, fuhr ein 82-Jähriger auf der A1 bei Winkeln geradeaus, durchbrach den Bereich vor einem Wegweiser und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100'000 Franken.

A1 bei Winkel SG 82-Jähriger kracht bei Autobahnausfahrt in Wegweiser und muss ins Spital

Darum geht’s Ein 82-jähriger Autofahrer verunfallte auf der A1 bei der Ausfahrt Winkeln/Herisau. Er wurde leicht verletzt.

Das Auto prallte gegen einen Wegweiser und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Die Polizei vermutet ein medizinisches Problem als Unfallursache.

Am Fahrzeug und am Wegweiser entstand ein Sachschaden von rund 100'000 Franken. Zusammenfassung erstellt mit

Am Montagvormittag ist ein 82-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A1 bei der Ausfahrt Winkeln/Herisau verunfallt. Statt der Fahrbahn zu folgen, fuhr er geradeaus, prallte in einen Wegweiser und kam mit seinem Auto auf einer Wiese zum Stillstand. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei vermutet als Unfallursache ein medizinisches Problem.

Der Mann prallte mit seinem Auto in einen Wegweiser. Kantonspolizei St. Gallen

Der 82-Jährige war auf der A1 von St. Gallen in Richtung Zürich unterwegs und wollte die Autobahn bei Winkeln verlassen. Bei der Verzweigung der Ausfahrt fuhr er jedoch nicht in Richtung Winkeln oder Herisau weiter, sondern geradeaus. Das Auto durchbrach den Bereich vor dem Wegweiser, prallte dagegen und kam schliesslich im Wiesland zum Stillstand. Das geht aus einer Meldung der Kantonspolizei St. Gallen hervor.

Medizinisches Problem im Vordergrund

Der Rettungsdienst brachte den Mann mit leichten Verletzungen ins Spital. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein medizinisches Problem zum Unfall geführt haben.

Am Auto und am Wegweiser entstand ein Sachschaden von knapp 100'000 Franken. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Ausfahrt Richtung Winkeln zeitweise gesperrt werden.

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