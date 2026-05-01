Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Kapo St. Gallen

In Weite im Kanton St. Gallen ist ein 82-jähriger Autofahrer bei einem schweren Unfall verletzt worden. Sein Fahrzeug stürzte rund 20 Meter einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrfach.

Am Donnerstag ist es in Weite zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto stürzte rund 20 Meter einen Abhang hinunter. Der 82-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann war am Donnerstagnachmittag auf dem Vilsnaweg bergwärts unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und blieb schliesslich auf dem Dach liegen. Der Lenker wurde im Auto eingeklemmt und erlitt eher schwere Verletzungen.

Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort. Anschliessend flog ihn ein Helikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital. Für die Bergung des Autos rückte die Feuerwehr mit 20 Angehörigen aus. Ebenfalls im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen.