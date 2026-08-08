Ein Verkehrsunfall hat in Kölliken AG ein Todesopfer gefordert. Ein 83-Jähriger wurde von einem Smart erfasst. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch am Unfallort.

Darum geht’s Ein 83-jähriger E-Roller-Fahrer ist in Kölliken AG tödlich verunglückt.

Er kollidierte beim Überqueren der Strasse mit einem Smart.

Die Unfallursache wird derzeit untersucht. Zusammenfassung erstellt mit

In Kölliken AG ist am Freitagnachmittag ein 83-jähriger E-Roller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war kurz nach 14 Uhr auf dem Radweg an der Safenwilerstrasse unterwegs, als es zu einer Kollision mit einem Smart kam.

Am Steuer des Autos sass eine 66-jährige Frau, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der E-Roller-Fahrer wollte demnach die Safenwilerstrasse mutmasslich überqueren, um in die Mattenstrasse zu gelangen. Dabei kam es zur frontalen Kollision, bei der der 83-Jährige mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde.

Er blieb bewusstlos nahe dem Bahnübergang liegen. Drittpersonen begannen umgehend mit der Reanimation, doch der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Behörden nehmen Ermittlungen auf

Wie es zum Unfall kam, ist derzeit unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen, die Unfallgruppe sicherte vor Ort Spuren. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung; der Autofahrerin wurde der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts entzogen.

Die Safenwilerstrasse blieb bis kurz vor 20.30 Uhr gesperrt. Wegen des nahe gelegenen Bahnübergangs wurde zudem der Zugverkehr bis 20 Uhr unterbrochen und durch Ersatzbusse ersetzt.