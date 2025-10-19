Ein tragischer Zwischenfall hat sich am gestrigen Samstag auf dem Uferweg zwischen Muttenz und Birsfelden ereignet: Ein 84-jähriger Mann ist mit seinem Motorfahrrad gestürzt und in den Rhein gefallen. Trotz schneller Hilfe kam für ihn jede Rettung zu spät.
Laut ersten Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war der Senior mit seinem Töffli auf dem Uferweg unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle verlor und ins Wasser stürzte. Eine Drittperson beobachtete das Unglück und reagierte sofort: Gemeinsam mit weiteren Helfenden konnte der Verunfallte aus dem Rhein geborgen werden.
Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg
Noch vor Ort begannen Ersthelfer mit der Reanimation, unterstützt vom alarmierten Rettungsdienst. Doch trotz aller Bemühungen verstarb der Mann kurze Zeit später im Spital.
Der genaue Hergang des Unfalls ist derzeit noch unklar und wird von Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft untersucht.