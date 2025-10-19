  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kanton Basel-Landschaft 84-Jähriger stürzt mit Töffli in den Rhein und stirbt

Samuel Walder

19.10.2025

Am Samstag kam es zu einem tragischen Vorfall. Ein Mann stürtzte mit seinem Motorrad in den Rhein. (Symbolbild)
Am Samstag kam es zu einem tragischen Vorfall. Ein Mann stürtzte mit seinem Motorrad in den Rhein. (Symbolbild)
sda

Am Samstag verunglückte ein Töffli-Fahrer zwischen Muttenz und Birsfelden tödlich. Augenzeugen versuchten noch, den Senior zu retten – doch der Mann starb kurz darauf im Spital.

Samuel Walder

19.10.2025, 11:17

19.10.2025, 11:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 84-jähriger Mann ist am Samstag auf dem Uferweg zwischen Muttenz und Birsfelden mit seinem Motorfahrrad gestürzt und in den Rhein gefallen.
  • Helfer konnten den Senior zwar bergen und reanimieren, doch er verstarb kurz darauf im Spital.
  • Die Polizei untersucht die Unfallursache; ob gesundheitliche Probleme, ein Fahrfehler oder ein technischer Defekt verantwortlich waren, ist noch unklar.
Mehr anzeigen

Ein tragischer Zwischenfall hat sich am gestrigen Samstag auf dem Uferweg zwischen Muttenz und Birsfelden ereignet: Ein 84-jähriger Mann ist mit seinem Motorfahrrad gestürzt und in den Rhein gefallen. Trotz schneller Hilfe kam für ihn jede Rettung zu spät.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war der Senior mit seinem Töffli auf dem Uferweg unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle verlor und ins Wasser stürzte. Eine Drittperson beobachtete das Unglück und reagierte sofort: Gemeinsam mit weiteren Helfenden konnte der Verunfallte aus dem Rhein geborgen werden.

Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg

Noch vor Ort begannen Ersthelfer mit der Reanimation, unterstützt vom alarmierten Rettungsdienst. Doch trotz aller Bemühungen verstarb der Mann kurze Zeit später im Spital.

Der genaue Hergang des Unfalls ist derzeit noch unklar und wird von Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft untersucht.

Meistgelesen

Scharfe Kritik an Andrea Bergs Auftritt bei Silbereisen-Show
Zehnjähriger klaut – weil ein Gleichaltriger ihn mit Schlägen bedroht hat?
Was Putin beim Telefonat mit Trump gefordert hat +++ Bilanz der nächtlichen Luftangriffe
Das gefährlichste Land der Welt ist heute ein Ferienparadies
«König» bombardiert No-Kings-Demo mit Sch***** – Trump provoziert mit KI-Video