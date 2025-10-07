86-Jähriger feuert mit Schrotflinte auf davonfahrendes Auto

In Ennenda GL hat ein Mann mit einer Schrotflinte auf ein Auto geschossen. (Symbolbild) Bild: IMAGO/Andia

Schüsse in Ennenda GL: Ein 86-Jähriger und ein 32-Jähriger trennen sich im Streit. Als der jüngere Mann wieder fährt, greift der Senior zur Schrottflinte – und gibt zwei Schüsse ab.

In dem Wagen sass ein 32-jähriger Mann, mit dem der Senior vorher eine verbale Auseinandersetzung hatte.

Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Mehr anzeigen

Ein 86-jähriger Mann hat am Sonntag im Streit bei einer Jagdhütte in Ennenda GL mit einer Schrotflinte auf ein Auto geschossen. Die Kantonspolizei konnte den Schützen festnehmen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Kantonspolizei Glarus am Dienstag mitteilte, hatte sich der Senior bereits am Samstag mit einem 32-Jährigen ein Wortgefecht geliefert. Am Sonntagmorgen suchte der Jüngere den Älteren in dessen Jagdhütte auf.

Hintergrund des Streits unbekannt

Während einer erneuten verbalen Auseinandersetzung sei der Streit eskaliert, teilte die Kantonspolizei mit. Der 86-Jährige habe zu einer Flinte gegriffen und seinen Kontrahenten aufgefordert, zu verschwinden.

Dieser sei mit dem Auto davongefahren, worauf der Senior zwei Schüsse in Richtung des Personenwagens abgefeuert habe.

Der Hintergrund des Streits war am Dienstagabend noch nicht bekannt. Die Polizei teilte mit, dass sie zusammen mit der Staatsanwaltschaft dazu sowie zum genauen Tathergang Ermittlungen aufgenommen habe.