Streit in Glarus eskaliert 86-Jähriger feuert mit Schrotflinte auf davonfahrendes Auto

SDA

7.10.2025 - 19:57

In Ennenda GL hat ein Mann mit einer Schrotflinte auf ein Auto geschossen. (Symbolbild)
In Ennenda GL hat ein Mann mit einer Schrotflinte auf ein Auto geschossen. (Symbolbild)
Bild: IMAGO/Andia

Schüsse in Ennenda GL: Ein 86-Jähriger und ein 32-Jähriger trennen sich im Streit. Als der jüngere Mann wieder fährt, greift der Senior zur Schrottflinte – und gibt zwei Schüsse ab.

,

Keystone-SDA, Jan-Niklas Jäger

07.10.2025, 19:57

07.10.2025, 20:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Ennenda GL im Kanton Glarus hat ein 86-Jähriger mit einer Schrotflinte zwei Schüsse auf ein davonfahrendes Auto abgegeben.
  • In dem Wagen sass ein 32-jähriger Mann, mit dem der Senior vorher eine verbale Auseinandersetzung hatte.
  • Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.
Mehr anzeigen

Ein 86-jähriger Mann hat am Sonntag im Streit bei einer Jagdhütte in Ennenda GL mit einer Schrotflinte auf ein Auto geschossen. Die Kantonspolizei konnte den Schützen festnehmen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Kantonspolizei Glarus am Dienstag mitteilte, hatte sich der Senior bereits am Samstag mit einem 32-Jährigen ein Wortgefecht geliefert. Am Sonntagmorgen suchte der Jüngere den Älteren in dessen Jagdhütte auf.

Hintergrund des Streits unbekannt

Während einer erneuten verbalen Auseinandersetzung sei der Streit eskaliert, teilte die Kantonspolizei mit. Der 86-Jährige habe zu einer Flinte gegriffen und seinen Kontrahenten aufgefordert, zu verschwinden.

Geldbusse erhalten. Jäger vergisst Flinte am Auto – Strafbefehl

Geldbusse erhaltenJäger vergisst Flinte am Auto – Strafbefehl

Dieser sei mit dem Auto davongefahren, worauf der Senior zwei Schüsse in Richtung des Personenwagens abgefeuert habe.

Der Hintergrund des Streits war am Dienstagabend noch nicht bekannt. Die Polizei teilte mit, dass sie zusammen mit der Staatsanwaltschaft dazu sowie zum genauen Tathergang Ermittlungen aufgenommen habe.

Mehr zum Thema

Nachfrage steigt. Immer mehr Schweizer behalten ihre Waffe nach Dienstende

Nachfrage steigtImmer mehr Schweizer behalten ihre Waffe nach Dienstende

Hat die Armee ein Problem?. Schusswaffen-Unfälle häufen sich

Hat die Armee ein Problem?Schusswaffen-Unfälle häufen sich

Freiburg (D). Mann bedroht Frau und Kind mit Waffe – Polizei erschiesst ihn

Freiburg (D)Mann bedroht Frau und Kind mit Waffe – Polizei erschiesst ihn

