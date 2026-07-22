Mehrere Kollisionen und ein ungewöhnliches Ende zwischen zwei Häusern: In Ilanz GR hat ein 87-jähriger Autofahrer nach mehreren Kollisionen einen Selbstunfall verursacht und blieb zwischen zwei Haushälften stehen. Die Polizei entzog ihm den Führerausweis.

Nach einigen Kollisionen blieb der Fahrer mit seinem Auto zwischen zwei Hausmauern stecken.

In Ilanz GR 87-Jähriger bleibt nach Irrfahrt mit Auto zwischen zwei Häusern stecken

Darum geht’s Ein 87-jähriger Autofahrer hat in Ilanz mehrere Kollisionen verursacht. Seine Fahrt endete, als das Auto zwischen zwei Häusern stecken blieb.

Laut Polizei verwechselte der Mann beim Rückwärtsfahren das Gas- mit dem Bremspedal. Dabei prallte er gegen Geländer und eine Hauswand.

Die Kantonspolizei nahm dem Mann den Führerausweis zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ab. Zusammenfassung erstellt mit

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung am Mittwoch berichtet, hat sich in Ilanz GR eine ungewöhnliche Unfallfahrt ereignet.

Ein 87-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen in Ilanz mehrere Kollisionen verursacht. Seine Fahrt endete erst, als das Auto zwischen zwei Häusern eingeklemmt zum Stillstand kam.

Der Mann war gegen 7.30 Uhr auf der Via S. Clau Sut unterwegs und bog in eine Sackgasse ein. Dort prallte er zunächst gegen ein Metallgeländer. Beim Rückwärtsfahren verwechselte er laut Kantonspolizei das Gas- mit dem Bremspedal.

In der Folge kollidierte das Auto mit weiteren Geländern und einer Hauswand. Schliesslich blieb das Fahrzeug zwischen zwei Häusern stecken.

Die Kantonspolizei Graubünden nahm dem 87-Jährigen den Führerausweis noch vor Ort zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ab. Ebenfalls im Einsatz stand die Gemeindepolizei Ilanz.