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Brems- und Gaspedal verwechselt 87-Jähriger fährt in Schullager-Gruppe – Leiterin tot

Stefan Michel

21.3.2026

In Sedrun GR in der Surselva ist am Freitag ein Auto auf einer Quartierstrasse in eine Gruppe aus Schüler*innen und Lagerleiter*innen gefahren. 
In Sedrun GR in der Surselva ist am Freitag ein Auto auf einer Quartierstrasse in eine Gruppe aus Schüler*innen und Lagerleiter*innen gefahren. 
KEYSTONE

Ein 87-jähriger Autofahrer hat offenbar Gas- und Bremspedal verwechselt und ist in eine Gruppe gefahren, die zu einem Schullager gehört. Dabei verletzte er eine 47-Jährige tödlich und zwei Mädchen schwer.

Stefan Michel

21.03.2026, 08:27

21.03.2026, 08:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 87-jähriger Fahrer verwechselt offenbar Gas und Bremse und fährt in Schullagergruppe.
  • Eine 47-jährige Lagerleiterin stirbt, zwei Mädchen werden schwer verletzt.
  • Die Polizei ermittelt, ein Care Team betreut Betroffene.
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Am Freitagmorgen ist in Sedrun GR ein Auto in eine Gruppe gefahren, die zu einem Klassenlager gehört. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 87-jähriger Autofahrer kurz vor 10 Uhr auf einer Quartierstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Offenbar hatte er Gas- und Bremspedal verwechselt. Das Auto beschleunigte plötzlich und erfasste mehrere Mitglieder einer Schullagergruppe, die sich gemeinsam mit Begleitpersonen im Bereich der Strasse aufhielten.

Lagerleiterin tot

Eine 47-jährige Leiterin wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Zwei 13-jährige Mädchen erlitten erhebliche Verletzungen. Nach einer Erstversorgung durch anwesende Drittpersonen sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes Surselva wurden sie von zwei Rega-Crews in das Kantonsspital Graubünden und ins Luzerner Kantonsspital geflogen. Ein weiterer Junge kam mit leichten Verletzungen davon und konnte ambulant behandelt werden.

Für die Betreuung der unverletzten, jedoch teils schwer traumatisierten Gruppenmitglieder wurde das Care Team Grischun aufgeboten. Zusätzlich stand die Feuerwehr Sursassiala im Einsatz.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Graubünden klärt die Kantonspolizei, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte.

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