Im Kanton Zürich ist seit dem 1. Januar die Neuanschaffung von Rottweilern untersagt. sda

Nach Ablauf der Meldefrist für bestehende Rottweiler hat das Zürcher Veterinäramt gegen neun Halterinnen und Halter Verwaltungsverfahren eingeleitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Januar 2025 gilt im Kanton Zürich ein Verbot für die Neuanschaffung von Rottweilern.

Wer bereits einen Rottweiler hält, muss eine Bewilligung beantragen und den Hund einer Wesensprüfung unterziehen.

Für Halter, die die Vorgaben nicht erfüllen, hat das Veterinäramt mittlerweile Verfahren eingeleitet und es drohen Sanktionen. Mehr anzeigen

Im Kanton Zürich ist seit dem 1. Januar die Neuanschaffung von Rottweilern untersagt. Das Veterinäramt hat die Rasse in die Liste der verbotenen Hunde aufgenommen.

Auslöser für den Entscheid waren Vorfälle, bei denen Kinder durch Bisse von Rottweilern verletzt wurden. Bereits seit 2010 dürfen auch Pitbulls und Bullterrier nicht mehr neu gehalten werden.

Wer bereits vor Inkrafttreten des Verbots einen Rottweiler besass, musste bis Ende Juni eine Haltebewilligung beantragen. Die Genehmigung wird nach einer Wesensprüfung erteilt, die sicherstellen soll, dass die Tiere keine Gefahr darstellen und von ihren Halterinnen und Haltern kontrolliert werden können. Diese Überprüfung müssen alle Halterinnen und Halter absolvieren, mit Ausnahme sehr junger oder alter Tiere.

Veterinäramt leitet Verfahren ein

Nicht alle Hundehalterinnen und Hundehalter sind der Verpflichtung nachgekommen. Nach Ablauf der Frist und weiteren Mahnungen hat das Veterinäramt gegen neun Personen Verwaltungsverfahren eingeleitet. Die Sprecherin der Behörde sagt dem «Blick», jedes Verfahren werde individuell geprüft.

Bei fehlender Haltebewilligung drohen Sanktionen wie Geldstrafen oder im Extremfall eine Freiheitsstrafe. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass die Rottweiler ausserhalb des Kantons untergebracht werden müssen oder die Halterinnen und Halter ihren Wohnort wechseln. Betroffene können gegen diese Entscheide rechtlich vorgehen.

Vereine und Privatpersonen versuchten ohne Erfolg vor Gericht gegen das Verbot vorzugehen. Das Bundesgericht wird den Fall nun prüfen.

Anzahl Rottweiler im Kanton gesunken

Seit Juli nehmen die Halterinnen und Halter wöchentlich an den vorgesehenen Wesensprüfungen teil. Laut Angaben des Veterinäramtes haben bislang 54 Rottweiler die Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Im Kanton Zürich sind derzeit 298 Rottweiler registriert; vor Inkrafttreten des Verbots waren es noch rund 350.

Dieser Rückgang erklärt sich dadurch, dass Hunde abgegeben wurden, verstorben sind oder mit ihren Besitzerinnen und Besitzern weggezogen wurden.

Für als problematisch eingestufte Hunde wird der Besuch von Kursen oder das Tragen eines Maulkorbs angeordnet. Bleiben diese Massnahmen ohne Wirkung, ist das Einschläfern der Tiere als letzte Option vorgesehen.