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Unfall in Ennetbürgen NW 90-jähriger E-Bike-Fahrer stirbt nach Frontalkollision mit Postauto

Noemi Hüsser

30.5.2026

Der E-Bike-Fahrer und das Postauto kollidierten frontal.
Der E-Bike-Fahrer und das Postauto kollidierten frontal.
Kantonspolizei Nidwalden

Ein 90-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Samstagmorgen in Ennetbürgen NW bei einer Kollision mit einem Postauto tödlich verletzt worden. Die Polizei untersucht die Unfallursache.

Noemi Hüsser

30.05.2026, 14:30

30.05.2026, 14:33

Bei einem Verkehrsunfall in Ennetbürgen NW ist am Samstagmorgen ein 90-jähriger E-Bike-Fahrer ums Leben gekommen. Er kollidierte mit einem Postauto.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Stanserstrasse im Bereich Herdern, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt. Das Postauto war von Stans in Richtung Ennetbürgen unterwegs, als es zur Frontalkollision mit dem E-Bike kam, dessen Lenker von der Herdernstrasse auf die Hauptstrasse eingebogen war.

Der 90-jährige Mann aus der Region erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Ein Fahrgast im Postauto wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst betreut.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Nidwalden hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.

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