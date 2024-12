Das Restaurant Cheval Blanc ist zum besten Restaurant der Welt ausgezeichnet worden. Auf dem Bild sieht man Peter Knogl mit seinen Mitarbeitern in der Küche. Grand Hotel Les Trois Rois

Das Basler Cheval Blanc unter Peter Knogl wurde zum besten Restaurant der Welt gekürt. Und bietet eine kulinarische Erfahrung, die seinen Preis hat: 900 Franken zahlt man für ein Mittagessen.

Das Restaurant Cheval Blanc in Basel wurde in «La Liste» als das beste Restaurants der Welt ausgezeichnet.

Den ersten Platz mit einer nahezu perfekten Bewertung von 99,5 Punkten teilt sich das Restaurant mit zehn anderen Lokalen.

Ein Mittagessen im Cheval Blanc kostet rund 900 Franken für zwei Personen.

Im Vergleich zur gleich platzierten Schwarzwaldstube in Deutschland zahlt man da 325 Euro. Mehr anzeigen

«La Liste» ist sowas wie der Oscar-Verleihung der Restaurants ist. Dabei werden 40'000 Restaurants weltweit verglichen und getestet.

Die Höchstpunktzahl von 100 hat kein Restaurant je erreicht, aber 99,5 Punkte markieren die absolute Perfektion.

Diese Ehre teilen sich derzeit zehn Spitzenrestaurants weltweit. So zum Beispiel die Schwarzwaldstube in Deutschland oder auch das Cheval Blanc in Basel.

Ein Mittagessen für 900 Franken? Für viele unvorstellbar, doch im Cheval Blanc von Peter Knogl, dem frisch gekürten «besten Restaurant der Welt», scheint dieser Preis fast selbstverständlich, wie die «Basler Zeitung» schreibt.

Das Basler Gourmetlokal, ausgezeichnet mit drei Michelin-Sternen und Teil des Grandhotels Les Trois Rois, serviert seinen Gästen eine kulinarische Erfahrung, die angeblich alle Sinne anspricht – allerdings zu einem Preis, der wohl ebenso beeindruckend ist wie die Speisekarte.

Kulinarik der Superlative

Im Cheval Blanc beginnt der Genuss bereits bei den Zutaten: Bretonische Austern mit Mandarinenschäumchen und Sudachi, butterzarter Rehrücken aus der Steiermark mit Sellerie-Mousseline und einer raffinierten Sauce rouennaise. Begleitet wird das Ganze – natürlich – von einem Glas Dom Pérignon.

Kostenpunkt? Rund 900 Franken für zwei Personen.

Zum Vergleich: In der Schwarzwaldstube in Deutschland kostet das vegetarische Menü 295, das mit Fleisch 325 Euro. Beide Restaurants teilen sich den ersten Platz und somit die gleiche Punktzahl. Die beiden Restaurants trennen lediglich 180 Kilometer.

Erlebnis oder Exzess?

Natürlich ist ein solches Dinner mehr als nur eine Mahlzeit – es ist ein Erlebnis, ein Fest für Gaumen und Sinne, wie die «Basler Zeitung» schreibt. Doch wie weit darf der Preis für eine solche Erfahrung gehen?

Für viele bleibt ein Essen in einem der besten Restaurants der Welt ein ferner Traum, für andere ist es eine einmalige Gelegenheit, sich selbst oder jemand Besonderem etwas Aussergewöhnliches zu gönnen.

Das Restaurant Cheval Blanc gehört zum Grand Hotel Les Trois Rois. Geführt wird es von Peter Knogl. Auf der Website des Restaurants ist zu lesen: «Peter Knogl und sein Team im Cheval Blanc reihen sich unter die 100 besten Restaurants der Welt ein: 3 Sterne im Guide Michelin, 19 GaultMillau-Punkte, Koch des Jahres 2011 und 2015, Prix Villégiature Awards 2015, bestes Hotelrestaurant in Europa.»

