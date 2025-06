Die 91-Jährige verstarb noch vor Ort. Kantonspolizei Graubünden

Am Mittwoch kam es in Andiast GR zu einem Unfall. Eine 91-jährige Frau wurde von einer Viehherde übertrampelt. Sie verstarb noch vor Ort.

Am Mittwoch ist eine Seniorin bei einem Viehtrieb von der Herde totgetrampelt worden, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Die Frau erlag vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Die 91-jährige Einheimische leitete in einem Engpass in Andiast die Viehherde, welche auf eine Alp getrieben wurde. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei versuchte die Frau kurz vor 7 Uhr die Herde durch eine Strassenverengung zu lenken. Dabei kam sie zu Fall und wurde von den Tieren übertrampelt. Ihr Sohn fand die Seniorin reglos am Boden liegend.

Die Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert. Vor Ort leiteten sie eine Reanimation ein. Doch die Frau erlag ihren schweren Verletzungen vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft hat gemeinsam mit der Kantonspolizei Graubünden Abklärungen zum genauen Hergang aufgenommen.