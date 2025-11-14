  1. Privatkunden
Mann verletzt ins Spital gebracht 92-jähriger Autofahrer erfasst in Chur Fussgänger

Noemi Hüsser

14.11.2025

Mit diesem Auto fuhr der 92-jährige Lenker auf das Trottoir.
Mit diesem Auto fuhr der 92-jährige Lenker auf das Trottoir.
Stadtpolizei Chur

In Chur ist am Donnerstag ein 92-jähriger Autofahrer mit einem Fussgänger kollidiert – der 59-jährige Mann wurde verletzt und ins Kantonsspital gebracht.

Noemi Hüsser

14.11.2025, 10:06

Am Donnerstag hat in Chur ein 92-jähriger Autofahrer in Chur einen 59-jährigen Fussgänger erfasst und verletzt. Das teilte die Stadtpolizei Chur mit.

Der Autofahrer fuhr demnach kurz nach 17 Uhr von einem Parkplatz einer Liegenschaft an der Wiesentalstrasse in Richtung Wiesentalstrasse und beabsichtigte in diese einzufahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Fussgänger, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Trottoir befand. Der Fussgänger wurde vom Fahrzeug erfasst, stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Kantonsspital Graubünden gebracht.

Die Stadtpolizei Chur hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

