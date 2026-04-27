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Stau-Chaos am Montagmorgen Schwerer Unfall auf A1 – Autobahn zeitweise komplett gesperrt

Sven Ziegler

27.4.2026

Auf der A1 bei Aarau kam es zu einem schweren Unfall.
Auf der A1 bei Aarau kam es zu einem schweren Unfall.
Google Maps

Nach mehreren Unfällen ist die A1 bei Aarau Ost am Montagmorgen zeitweise komplett gesperrt worden. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen.

Redaktion blue News

27.04.2026, 09:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einer Auffahrkollision mit mehreren Fahrzeugen wurde die A1 bei Aarau Ost in Richtung Bern gesperrt.
  • Auch in der Gegenrichtung kam es zu einem Unfall, die Strecke ist dort inzwischen wieder offen.
  • Rund um Aarau kommt es zu massiven Staus und Verkehrsbehinderungen.
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Auf der A1 bei Aarau Ost ist es am Montagmorgen zu erheblichen Verkehrsproblemen gekommen. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, musste die Autobahn in Fahrtrichtung Bern nach einem Unfall vollständig gesperrt werden.

Auslöser war eine Auffahrkollision mit drei beteiligten Fahrzeugen bei der Ausfahrt Aarau Ost. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Aargau sowie ein Abschleppdienst standen im Einsatz, um die Unfallstelle zu räumen.

Die Folgen waren schnell spürbar. Der Verkehr staute sich über weite Strecken zurück. Ein Leser berichtete gegenüber der Zeitung von «absolutem Stillstand» im Bereich der Einfahrt Lenzburg. Vor Ort wurde eine Rettungsgasse gebildet, damit Polizei und Einsatzkräfte passieren konnten.

Doch damit nicht genug: Auch in der Gegenrichtung kam es zu einer weiteren Kollision mit mehreren Fahrzeugen. Diese Fahrbahn konnte inzwischen zwar wieder freigegeben werden, die Auswirkungen auf den Verkehr bleiben jedoch erheblich.

Aktuell kommt es im gesamten Raum Aarau zu massiven Behinderungen. Pendler müssen mit längeren Wartezeiten rechnen.

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