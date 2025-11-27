  1. Privatkunden
Bei Rorschacherberg SG Auto überschlägt sich auf der A1 – 25-Jähriger schwer verletzt

Sven Ziegler

27.11.2025

Der 25-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Der 25-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Kapo SG

Auf der A1 bei Rorschacherberg SG hat sich am Mittwochmittag ein Auto überschlagen. Ein 25-jähriger Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Redaktion blue News

27.11.2025, 10:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 25-jähriger Autofahrer verlor auf der A1 bei Rorschacherberg die Kontrolle über sein Fahrzeug.
  • Das Auto prallte in einen Pfosten, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich.
  • Der Mann wurde schwer verletzt, die Autobahn war über eine Stunde teilweise gesperrt.
Mehr anzeigen

Auf der Autobahn A1 in Richtung Rheineck hat sich am Mittwoch kurz vor Mittag ein schwerer Selbstunfall ereignet. Ein 25-jähriger Lenker war von St. Gallen her unterwegs, als er nach dem Rastplatz Linkolnsberg die Kontrolle über sein Auto verlor. Laut der Kantonspolizei St. Gallen schleuderte das Fahrzeug nach rechts, touchierte einen Weispfahl, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich.

Das Auto kam schliesslich auf dem Dach auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Für die Unfallaufnahme musste der Normalstreifen während über einer Stunde gesperrt werden. Neben der Kantonspolizei standen auch der Rettungsdienst, die örtliche Feuerwehr und der Unterhaltsdienst der Nationalstrassen im Einsatz, um die Stelle zu sichern und zu reinigen.

