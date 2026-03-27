Stillstand auf der A1 – Unfall legt Verkehr lahm

Auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen, der den Verkehr erheblich beeinträchtigt. Wie «20 Minuten» berichtet, ist zwischen Winterthur-Töss und dem Rastplatz Baltenswil ein Lastwagenanhänger umgekippt.
Die Polizei steht im Einsatz, während sich der Verkehr auf der betroffenen Strecke staut.
Laut Angaben des Touring Club Schweiz ist der rechte Fahrstreifen blockiert, wodurch die Fahrbahn verengt wird. Der Verkehr staut sich derzeit auf rund sieben Kilometer.
Auswirkungen auch auf umliegende Strassen
Der TCS ruft dazu auf, eine Rettungsgasse zu bilden. Gleichzeitig wird mit einem «grossen Zeitverlust» gerechnet.
Die Verkehrsprobleme beschränken sich nicht nur auf die Autobahn. Durch den Rückstau kommt es auch auf der H1 zwischen Winterthur und Zürich zu einer Überlastung.
Wie lange die Einschränkungen andauern, ist derzeit noch unklar. Weitere Updates werden erwartet.