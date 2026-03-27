Stillstand auf der A1 – Unfall legt Verkehr lahm

Auf der A1 bei Zürich kommt es zu einem grossen Stau. sda

Ein Unfall auf der A1 bei Winterthur sorgt am Freitagmorgen für massive Verkehrsprobleme. Der Verkehr steht streckenweise still – Pendler müssen viel Zeit einplanen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der A1 Richtung Zürich hat ein Unfall mit einem LKW-Anhänger einen langen Stau verursacht.

Der rechte Fahrstreifen ist blockiert, der Verkehr staut sich auf rund sieben Kilometer.

Auch umliegende Strassen sind betroffen, es kommt zu zusätzlichen Verkehrsüberlastungen. Mehr anzeigen

Auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen, der den Verkehr erheblich beeinträchtigt. Wie «20 Minuten» berichtet, ist zwischen Winterthur-Töss und dem Rastplatz Baltenswil ein Lastwagenanhänger umgekippt.

Die Polizei steht im Einsatz, während sich der Verkehr auf der betroffenen Strecke staut.

Laut Angaben des Touring Club Schweiz ist der rechte Fahrstreifen blockiert, wodurch die Fahrbahn verengt wird. Der Verkehr staut sich derzeit auf rund sieben Kilometer.

Auswirkungen auch auf umliegende Strassen

Der TCS ruft dazu auf, eine Rettungsgasse zu bilden. Gleichzeitig wird mit einem «grossen Zeitverlust» gerechnet.

Die Verkehrsprobleme beschränken sich nicht nur auf die Autobahn. Durch den Rückstau kommt es auch auf der H1 zwischen Winterthur und Zürich zu einer Überlastung.

Wie lange die Einschränkungen andauern, ist derzeit noch unklar. Weitere Updates werden erwartet.