Drama auf der A2 im Tessin: Ein 38-jähriger Schweizer ist am Sonntag beim Rastplatz Lavorgo Sud bei Faido mit seinem Auto in einen abgestellten Lastwagen geprallt. Für den Mann aus Lugano kam jede Hilfe zu spät.

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Lugano verunglückte auf dem Rastplatz Lavorgo Sud bei Faido tödlich.

Sein Fahrzeug prallte aus noch ungeklärten Gründen in das Heck eines ordnungsgemäss parkierten Lastwagens.

Der LKW-Fahrer blieb unverletzt, ein Care Team betreute die Beteiligten vor Ort. Mehr anzeigen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntag auf der A2 im Tessin ein Todesopfer gefordert. Wie die Kantonspolizei Tessin mitteilt, ereignete sich das Unglück auf dem Rastplatz Lavorgo Sud bei Faido.

Ein 38-jähriger Schweizer mit Wohnsitz in Lugano war auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er auf den Vorplatz der Raststätte und kollidierte dort aus noch nicht geklärten Gründen mit dem Heck eines ordnungsgemäss abgestellten Lastwagens.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde zudem ein zweiter Lastwagen beschädigt, der neben dem ersten parkiert war. Im Führerhaus des betroffenen Lastwagens befand sich ein 48-jähriger Litauer. Er blieb laut Polizei unverletzt.

Rettungskräfte konnten nur noch Tod feststellen

Im Einsatz standen Patrouillen der Kantonspolizei Tessin, die Feuerwehr von Biasca sowie die Rettungskräfte von Tre Valli Soccorso. Trotz raschem Eingreifen konnten die Sanitäter beim 38-Jährigen nur noch den Tod feststellen.

Zur Betreuung der Beteiligten wurde zusätzlich ein Care Team aufgeboten.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Tessin haben entsprechende Abklärungen eingeleitet.