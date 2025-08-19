Zentrale Autobahn wird komplett gesperrt – Behörden rechnen mit Mega-Stau

Die Autobahn A2 in Basel (Osttangente). (Archivbild) sda

Am Wochenende wird die A2 Osttangente in Basel zur Geduldsprobe: Wegen Bauarbeiten ist die Fahrtrichtung Deutschland zwischen der Brücke Schwarzwald und der Verzweigung Wiese komplett gesperrt.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die A2 wird vom 23. bis 25. August in Richtung Deutschland komplett gesperrt.

In der Gegenrichtung steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Umleitungen führen über die Schwarzwaldallee – es drohen lange Staus. Mehr anzeigen

Die Osttangente in Basel wird am kommenden Wochenende zur Nadelöhre für Autofahrer. Zwischen der Brücke Schwarzwald und der Verzweigung Wiese ist die Autobahn A2 in Richtung Deutschland komplett gesperrt. Grund sind Bauarbeiten im Rahmen des Wechsels von der ersten in die zweite Bauphase der Grossbaustelle.

Die Sperrung beginnt am Samstag, 23. August, um 23 Uhr und dauert bis Montag, 25. August, 05 Uhr. In dieser Zeit wird der Verkehr Richtung Norden bei der Ausfahrt Basel-Wettstein von der Autobahn abgeleitet. Über die Grenzacherstrasse, Schwarzwaldstrasse und Schwarzwaldallee führt die Umleitung an der Baustelle vorbei.

In der Gegenrichtung – also stadteinwärts – bleibt die A2 zwar offen, doch steht nur ein einziger Fahrstreifen zur Verfügung. Ein Verkehrsdienst ist vor Ort, dennoch wird insbesondere am Sonntag mit erheblichen Verzögerungen gerechnet.

Sicherheit für Baupersonal

Laut den Verantwortlichen können die Arbeiten nicht unter Verkehr durchgeführt werden. Für die Anpassungen der Markierungen und Signalisierungen sowie den Einbau neuer Beläge muss die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Auch mobile Fahrzeugrückhaltesysteme müssen in der Bauphase umgestellt werden.

Die Baustellenleitung betont, dass die umfassenden Sperrungen vor allem der Sicherheit des Baupersonals dienen.

Die Bauarbeiten sind wetterabhängig. Sollte es am Wochenende stark regnen, wird die Sperrung um eine Woche verschoben – dann würde die A2 vom 30. August (23:00 Uhr) bis zum 1. September (05:00 Uhr) gesperrt.

Pendler und Fernreisende in Richtung Deutschland sollten ihre Fahrten entsprechend frühzeitig planen und möglichst alternative Routen nutzen.