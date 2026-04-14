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Polizei warnt Schwerer Crash auf A3 bei Zürich – Autobahn gesperrt

Sven Ziegler

14.4.2026

Die Kantonspolizei Zürich warnt auf X. 
Die Kantonspolizei Zürich warnt auf X. 
Polizeinews

Nach einem Unfall ist die A3 bei Urdorf in Richtung Norden aktuell gesperrt. Die Kantonspolizei Zürich bittet Autofahrer, das Gebiet grossräumig zu umfahren. Weitere Informationen sollen folgen.

Redaktion blue News

14.04.2026, 10:33

14.04.2026, 10:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die A3 bei Urdorf ZH ist nach einem Unfall in Richtung Norden gesperrt.
  • Die Kantonspolizei Zürich fordert Autofahrer auf, das Gebiet grossräumig zu umfahren.
  • Details zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt.
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Die A3 ist bei Urdorf ZH in Richtung Norden derzeit gesperrt. Wie die Kantonspolizei Zürich auf X mitteilt, kam es zu einem Unfall auf dem betroffenen Abschnitt. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet grossräumig zu umfahren. Weitere Informationen zum Hergang des Unfalls sollen folgen.

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