Die Bäckerei Janz in Aarau Rohr hat geschlossen. Nach über 100 Jahren Betrieb zwang eine Baustelle vor der Tür den Familienbetrieb zur Aufgabe.

Die Bäckerei Janz hat aufgegeben, unter anderem wegen einer langwierigen Baustelle. Mehr anzeigen

Die Schliessung der Bäckerei Janz in Aarau Rohr markiert das Ende einer Ära. Nach über 100 Jahren schliesst die einzige Bäckerei im Quartier. Ein Zettel im Schaufenster dankt der Kundschaft und informiert, dass nur noch die Filiale in Niedergösgen bestehen bleibt.

Die Bäckerei, zuletzt unter der Leitung von Philipp Eng, konnte den Betrieb nicht länger aufrechterhalten – nicht zuletzt wegen einer monatelangen Baustelle direkt vor der Tür.

Baustellen vor der Tür als Wendepunkt

Die Hauptursache für das Aus der Bäckerei Janz in Aarau Rohr war der Ausbau des Fernwärmenetzes der Energieversorgerin Eniwa, weiss die «Aargauer Zeitung». Seit zwei Jahren wird in der Region gebaut, zuletzt direkt entlang der Hauptstrasse in Rohr.

«Die Kundschaft blieb einfach weg», erklärt Hans Frischknecht, der das Gebäude seit fünf Jahrzehnten vermietet. Nach Jahren dünner Margen durch steigende Rohstoff- und Energiekosten, die Corona-Pandemie und andere Krisen sei der Umsatzrückgang durch die Baustelle nicht mehr tragbar gewesen.

Frischknecht, dessen Familie die Bäckerei 1920 gegründet hatte, bedauert die Schliessung zutiefst: «Mein Grossvater hat sie eröffnet, mein Vater weitergeführt – und jetzt gibt es hier keine Bäckerei mehr.» Er hätte die Bäckerei gerne selbst übernommen, entschied sich jedoch dagegen, nachdem er als Jugendlicher oft mithelfen musste.

Zukunft des Gebäudes ungewiss

Was mit dem Gebäude geschehen soll, ist noch offen. Frischknecht hofft, dass wieder eine Bäckerei einziehen könnte. Interessenten gäbe es bereits. Die Lage an der Hauptstrasse, direkt neben einer Bushaltestelle und mit Kundenparkplätzen, sei grundsätzlich ideal – wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

Diese umfassen auch die Sanierung des Strassenbelags und den behindertengerechten Umbau der Haltestelle Rigistrasse. Der Elektroofen der Bäckerei sei ebenfalls noch funktionsfähig und könnte von einem Nachfolger genutzt werden. Frischknecht fühlt sich der Familientradition verpflichtet und wünscht sich eine Fortführung des Gewerbes in Aarau Rohr.