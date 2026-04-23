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Abfall-Streit in Aarburg AG Wütender Post von Gemeinde-Mitarbeiter sorgt für Zoff

Noemi Hüsser

23.4.2026

Zu früh rausgestellte Abfallsäcke sorgen in Aarburg derzeit für Ärger. Hier Abfallsäcke in der Stadt Bern.
Zu früh rausgestellte Abfallsäcke sorgen in Aarburg derzeit für Ärger. Hier Abfallsäcke in der Stadt Bern.
Bild: Keystone

Zu früh bereitgestellte Kehrichtsäcke sorgen in Aarburg AG immer wieder für Probleme – nun heizt ein wütender Facebook-Post eines Werkhof-Mitarbeiters die Diskussion zusätzlich an.

Noemi Hüsser

23.04.2026, 07:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Aarburg AG sorgen zu früh rausgestellte Kehrichtsäcke für Probleme, da Füchse und Krähen diese aufreissen.
  • Ein Werkhof-Mitarbeiter machte seinem Ärger darüber in einem Facebook-Post Luft.
  • Der Beitrag löste in einer lokalen Facebook-Gruppe eine hitzige Diskussion aus.
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Zu früh rausgestellte Kehrichtsäcke sorgen in der Aargauer Kleinstadt Aarburg für Ärger. Weil Wildtiere wie Füchse und Krähen kürzlich mehrere Säcke zerfetzten, machte ein Werkhof-Mitarbeiter seinem Frust mit einem wütenden Facebook-Post Luft, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Der Beitrag löste laut Bericht in der lokalen Gruppe «Du bisch vo Aarbig wenn...» eine hitzige Debatte aus: Viele stimmten zu, andere kritisierten den Ton. Inzwischen wurde der Post gelöscht.

Stadtpräsident zeigt Verständnis

Stadtpräsident Hans-Ulrich Schär zeigte gegenüber der «Aargauer Zeitung» Verständnis für den Post des Mitarbeiters, betont aber, dass Gemeindemitarbeitende auf ihre Wortwahl achten sollten.

Man werde das Gespräch mit dem Mitarbeiter suchen. Das Problem sei jedoch bekannt: Immer wieder würden Säcke zu früh rausgestellt – oft von den gleichen Personen. Unter anderem mit Hinweistafeln versuche man, diese Personen zu sensibilisieren.

Bussen wie etwa in Aarau gibt es in Aarburg derzeit nicht. Sollte sich die Situation nicht verbessern, könnten solche Massnahmen aber geprüft werden, so Schär.

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