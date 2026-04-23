Zu früh rausgestellte Kehrichtsäcke sorgen in der Aargauer Kleinstadt Aarburg für Ärger. Weil Wildtiere wie Füchse und Krähen kürzlich mehrere Säcke zerfetzten, machte ein Werkhof-Mitarbeiter seinem Frust mit einem wütenden Facebook-Post Luft, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.
Der Beitrag löste laut Bericht in der lokalen Gruppe «Du bisch vo Aarbig wenn...» eine hitzige Debatte aus: Viele stimmten zu, andere kritisierten den Ton. Inzwischen wurde der Post gelöscht.
Stadtpräsident zeigt Verständnis
Stadtpräsident Hans-Ulrich Schär zeigte gegenüber der «Aargauer Zeitung» Verständnis für den Post des Mitarbeiters, betont aber, dass Gemeindemitarbeitende auf ihre Wortwahl achten sollten.
Man werde das Gespräch mit dem Mitarbeiter suchen. Das Problem sei jedoch bekannt: Immer wieder würden Säcke zu früh rausgestellt – oft von den gleichen Personen. Unter anderem mit Hinweistafeln versuche man, diese Personen zu sensibilisieren.
Bussen wie etwa in Aarau gibt es in Aarburg derzeit nicht. Sollte sich die Situation nicht verbessern, könnten solche Massnahmen aber geprüft werden, so Schär.
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