Bundesgericht Video verrät 22-jährigen Raser – seine Ausrede vor Gericht zieht nicht

Sven Ziegler

29.10.2025

Der Raser blitzte vor Gericht ab. (Symbolbild)
Der Raser blitzte vor Gericht ab. (Symbolbild)
IMAGO/serienlicht

Ein junger Mann aus dem Aargau hat den Kampf gegen seine Verurteilung endgültig verloren. Das Bundesgericht stützt die Entscheide der Vorinstanzen – und erlaubt die Verwendung eines Handyvideos, das ihn bei einem illegalen Strassenrennen zeigt.

Sven Ziegler

29.10.2025, 09:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines Aargauers wegen Beteiligung an einem illegalen Strassenrennen bestätigt.
  • Der Mann wollte die Handyvideos, die ihn belasten, als Zufallsfunde für unverwertbar erklären lassen – ohne Erfolg.
  • Die Richter in Lausanne sahen keine willkürliche Beweiswürdigung und wiesen die Beschwerde ab.
Mehr anzeigen

Es war eine Nachtfahrt, die Folgen hatte: Zwei junge Männer lieferten sich zwischen Muri und Geltwil AG ein Rennen mit über 190 km/h – erlaubt wären 80 gewesen. Einer von ihnen verlor die Kontrolle über seinen Wagen, prallte von der Strasse, eine Mitfahrerin wurde verletzt.

Bei der Auswertung des Handys des Unfallfahrers fand die Polizei mehrere Videos, darunter Aufnahmen des Rennens, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Auf diesen Clips tauchte auch ein zweiter Fahrer auf – ein 22-jähriger Schweizer mit einem Audi S4 Avant, der später als Mitbeteiligter angeklagt wurde.

Das Bezirksgericht Muri sah es 2024 als erwiesen an, dass der Mann an mindestens einem Rennen teilgenommen und ohne Führerausweis ein Fahrzeug gelenkt hatte. Es sprach ihn schuldig und verhängte 15 Monate bedingte Freiheitsstrafe. Das Obergericht Aargau bestätigte den Entscheid: Die Videos seien authentisch, weder manipuliert noch unzulässig erhoben.

Bundesgericht schmettert Berufung ab

Daraufhin zog der Beschuldigte vor das Bundesgericht. Seine Argumentation: Die Handyaufnahmen seien Zufallsfunde und deshalb nicht verwertbar. Zudem habe die Vorinstanz den Sachverhalt «offensichtlich unrichtig» festgestellt.

Die Richterinnen und Richter in Lausanne sahen keinen Anlass, das Urteil aufzuheben. Das Bundesgericht erinnerte daran, dass es keine Appellationsinstanz, sondern eine oberste rechtsprechende Behörde sei. Es greife nur ein, wenn eine Beweiswürdigung «geradezu unhaltbar» sei.

Bundesgericht urteilt. Berner Raser stellt Polizei vor Gericht infrage – abgeblitzt

Bundesgericht urteiltBerner Raser stellt Polizei vor Gericht infrage – abgeblitzt

Da dies nicht der Fall war, wiesen die Richter die Beschwerde ab. Die Videobeweise seien rechtmässig erhoben worden; der Vergleich mit geheimen Überwachungsmassnahmen greife nicht.

Der Beschuldigte hatte beteuert, auf den Aufnahmen nur ins Auto gestiegen zu sein. «In ein Auto zu steigen, ist ja noch nicht strafbar», sagte er. Doch die Sequenzen zeigten, wie er wenig später selbst losfährt und beschleunigt. Das Bundesgericht hielt fest, die Vorinstanz sei nicht in Willkür verfallen. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Erst kürzlich machte ein ähnlicher Raser-Fall Schlagzeilen.  Ein 21-jähriger Mann verunfallte im Zürcher Oberland mit 149 km/h und fiel vor Gericht mit einer ungewöhnlichen Begründung auf. Das Bezirksgericht Pfäffikon verurteilte ihn zu einer 24-monatigen Bewährungsstrafe und verpflichtete ihn zu einem Schulungsprogramm für risikobewusste Fahrer.

