Im Aargau wird ein weiterer schwerer Missbrauchsfall untersucht. Ein Mann soll mehrere Frauen betäubt, sexuell missbraucht und die Taten gefilmt haben. Das Obergericht lässt ihn wegen Wiederholungs- und Beeinflussungsgefahr weiter in Untersuchungshaft.

Darum geht’s Ein Aargauer soll mehrere Frauen mit Drogen betäubt, missbraucht und gefilmt haben.

Mindestens fünf Opfer sind den Ermittlern bekannt, sie rechnen mit weiteren.

Der Fall weist Parallelen zur Anklage gegen den früheren Aargauer SVP-Grossrat Patrick F. auf. Zusammenfassung erstellt mit

Der Kanton Aargau wird von einem weiteren schweren Missbrauchsfall erschüttert. Ein Mann soll mehrere Frauen betäubt, sexuell missbraucht und die Taten teilweise gefilmt haben. Mindestens fünf Opfer sind der Staatsanwaltschaft bekannt, sie geht aber von weiteren Betroffenen aus.

Der Beschuldigte sitzt seit August 2025 in Untersuchungshaft. Dagegen wehrte er sich – ohne Erfolg. Das Aargauer Obergericht hat seine Beschwerde abgewiesen und die Haft bis zum 22. November verlängert. Das Gericht befürchtet laut «Aargauer Zeitung» unter anderem, dass der Mann in Freiheit Opfer beeinflussen oder erneut straffällig werden könnte.

Besonders schwer wiegen die Vorwürfe rund um eine frühere Freundin. Die Beziehung soll begonnen haben, als sie noch minderjährig war. Bilder und Videos sollen zeigen, wie der Mann sexuelle Handlungen an ihr vornahm, während sie bewusstlos war. Später entdeckte die Frau demnach eine versteckte Kamera in ihrem Zimmer. Auch bei einem weiteren Fall soll eine Minderjährige betroffen gewesen sein.

Weitere Opfer soll der Mann laut der «Aargauer Zeitung» mit Drogen gefügig gemacht haben, darunter K.-o.-Tropfen und Ecstasy. Zudem soll er heimlich sexuelle Handlungen aufgenommen und Material ins Internet gestellt haben. Im Verlauf der Ermittlungen soll er ausserdem einen USB-Stick zerstört haben.

Brisant ist auch seine Vorgeschichte: Bereits 2021 war der Mann vom Bezirksgericht Zurzach wegen sexueller Nötigung, sexueller Handlungen mit Kindern, Pornografie und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden. Er erhielt drei Jahre Freiheitsstrafe, davon die Hälfte auf Bewährung. Einige der nun untersuchten Taten soll er danach begangen haben. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.

Erst vor wenigen Wochen wurde der Fall Patrick F. bekannt

Erst Mitte Juli wurden Details aus einem weiteren Fall im Aargau bekannt. Der ehemalige Aargauer SVP-Grossrat Patrick F. sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 57-Jährigen unter anderem mehrfachen versuchten Mord, qualifizierte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuelle Handlungen mit Kindern vor.

Auch F. soll Frauen heimlich K.-o.-Tropfen verabreicht haben, um sie in einen bewusstlosen Zustand zu versetzen. Anschliessend soll er sie sexuell missbraucht und die Taten teilweise aufgezeichnet haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Auch dort sollen Opfer gefilmt worden sein

Ausgangspunkt der Ermittlungen gegen F. war ein Vorfall im September 2023. Die Mutter einer Minderjährigen soll ihn während einer mutmasslichen Tat überrascht und die Polizei alarmiert haben. Bei den anschliessenden Ermittlungen wurden zahlreiche Datenträger mit Bild- und Videodateien sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die verabreichten Substanzen für die Opfer lebensgefährlich gewesen sein könnten. F. bestreitet die Vorwürfe. Der Fall liegt beim Bezirksgericht Baden, bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt auch für ihn die Unschuldsvermutung.