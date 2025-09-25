Der Aargauer Kantonspolizist wurde vor Gericht verurteilt. KEYSTONE

Ein Regionalpolizist aus dem Kanton Aargau hat vertrauliche Informationen zu einer Terrordrohung an Angehörige weitergegeben. Das Obergericht bestätigte nun das Urteil der Vorinstanz.

Ein Polizist aus dem Kanton Aargau ist wegen Amtsgeheimnisverletzung schuldig gesprochen worden. Er hatte seine Familie im April 2024 vor einer mutmasslichen Terrordrohung gegen ein Fitnesscenter in Wohlen gewarnt. Das Aargauer Obergericht bestätigte nun die Verurteilung durch das Bezirksgericht Bremgarten, wie SRF berichtet.

Damals war bei der Polizei eine Drohung eingegangen, angeblich im Namen des sogenannten Islamischen Staates. Das Fitnesscenter wurde evakuiert, ein grösserer Einsatz folgte – letztlich stellte sich die Bedrohung als falsch heraus.

Noch bevor Entwarnung gegeben wurde, hatte der Regionalpolizist die interne Meldung im Polizeisystem gelesen. Von zu Hause aus wies er seine Partnerin an, deren Tochter zurückzurufen. Diese befand sich an jenem Abend in einer Tanzschule in Wohlen. Dort verbreitete sich nach dem Anruf die Nachricht von einer möglichen Schiesserei, was Unruhe auslöste.

Obergericht folgt Vorinstanz

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann laut SRF vor, geheime Informationen weitergegeben zu haben, ohne zu prüfen, ob überhaupt eine konkrete Gefahr bestand. Laut Gericht hätte er die Tochter selbst kontaktieren müssen, statt seine Partnerin in Panik zu versetzen. «Als erfahrener Polizist hätte er erkennen müssen, dass das Tanzstudio weit entfernt vom bedrohten Fitnesscenter lag», heisst es im Urteil.

Das Obergericht folgte der Vorinstanz: Der Beamte habe mit seiner Weitergabe nicht nur eine Amtsgeheimnisverletzung begangen, sondern auch die Gefahr von Panik in Kauf genommen. Zudem hätte der Polizeieinsatz beeinträchtigt werden können.

Der Mann erhält eine bedingte Geldstrafe von über 10'000 Franken, zusätzlich eine Busse von 2600 Franken sowie Gerichtskosten von knapp 4800 Franken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.