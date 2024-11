Bei der Kantonspolizei Solothurn gingen über längere Zeit immer wieder Meldungen über einen Exhibitionisten ein, welcher im Bereich der Aare Mädchen und junge Frauen belästigt haben soll. (Symbolbild) Bild Keystone

Vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen SO muss sich ab dem heutigen Montag ein ehemaliger Aargauer Grossrat der Mitte unter anderem wegen mehrfachem Exhibitionismus verantworten.

Davon betroffen waren auch Mädchen zwischen 13 und 15 Jahren, weshalb der schwerwiegendste Vorwurf «mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern» lautet.

Der heute 55-Jährige war im Juli 2022 von der Kantonspolizei Solothurn an der Aare in Erlinsbach SO festgenommen worden. Patrouillen waren dort unterwegs, nachdem es über mehrere Jahre immer wieder Meldungen gegeben hatte, dass sich ein unbekannter Mann im solothurnischen Niederamt oberhalb von Aarau im Naherholungsgebiet nackt gezeigt und exhibitionistische Handlungen vorgenommen habe.

Der Beschuldigte wurde – nach kurzer Festnahme für weitere Abklärungen – unter Ersatzmassnahmen wieder entlassen. Laut Staatsanwaltschaft ist er teilweise geständig. Angeklagt ist er wegen 26 Handlungen zum Nachteil von 35 Mädchen und jungen Frauen, im Zeitraum von 2017 bis 2022. Das jüngste Opfer war 13 Jahre alt.

Fluchtversuch und falsche Angaben

Weitere Anklagepunkte sind Hinderung einer Amtshandlung sowie Irreführung von Behörden und Beamten. Dem Mann wird vorgeworfen, dass er bei der Festnahme im Sommer 2022 vor der Polizei zu fliehen versucht und falsche Angaben zu seiner Person gemacht haben soll.

Für den Prozess sind zwei bis drei Verhandlungstage vorgesehen, das Urteil soll Mitte Dezember bekannt gegeben werden.

